Tübinger Facharzt erklärt vor Gericht, warum er Frauen attackiert hat

TÜBINGEN. Im Prozess gegen einen 57-jährigen psychisch kranken Facharzt, der in Tübingen mehrere Frauen grundlos attackierte, wurden am zweiten Verhandlungstag weitere Zeugen und Geschädigte vernommen. Teilweise wirken die Angriffe aus dem vergangenen Jahr noch bis heute nach.

Eine junge Frau, die in der Langen Gasse urplötzlich vom Angeklagten einen so starken Schlag ins Gesicht bekam, dass die Oberlippe aufplatzte und sie zu Boden fiel, berichtete, dass sie nun abends »immer nur noch mit Pfefferspray« vor die Tür gehe.

Einer 24-jährigen Studentin aus Italien schlug der 57-jährige in der Universitätsbibliothek heftig gegen den rechten Oberarm und lief danach weg. Die junge Frau gab an, sich die nächsten Wochen nach dem verstörenden Vorfall nur noch zusammen mit Freunden sicher gefühlt zu haben.

Ähnliches sagte eine 40-jährige Wirtschaftsinformatikerin, die auf Höhe der Stadtbücherei einen wuchtigen Tritt gegen den Oberschenkel bekommen hatte: »Ich bin vorsichtiger geworden und habe jetzt eine gewisse Angst«.

In allen Fällen gab es eine Anzeige wegen Körperverletzung für den Facharzt und eine Vernehmung durch die Polizei. Dabei nannte der Angeklagte als Grund für seine Handlungen, dass ihn die Frauen »komisch und herablassend angeschaut« hätten, beziehungsweise ihm zu nahe gekommen seien und er dies als »Übergriff in meine Privatsphäre« betrachtet habe. »Ich kann das jetzt im Nachhinein nicht mehr rational erklären. Ich war seit Monaten obdachlos, habe sehr wenig geschlafen«, zudem könne er sich an manche Vorfälle nicht mehr genau erinnern.

Sein Betreuer, ein 56-jähriger Sozialpädagoge, beschrieb die Zusammenarbeit als »sehr schwierig«. Der Angeklagte habe sich damals in einem schlechten Zustand befunden, habe psychotisch und zerfahren gewirkt und sei sehr misstrauisch und vereinsamt gewesen. In den Gesprächen habe er sprunghaft die Themen gewechselt und hatte die fixe Idee, sich mit seiner Berufsunfähigkeitsrente im Osten ein besseres Leben als in dem »Drecksstaat Deutschland« zu machen. Dem standen rund 15.000 Euro Schulden im Weg.

Seine Wohnung hatte der Mann verwüstet und die Schlüssel dann abgegeben. Die Hausverwaltung will nun 12.000 Euro Schadensersatz. Seit er in der forensischen Psychiatrie ist, hat sich der Zustand stark verbessert. »Er war völlig anders, ruhiger und klarer«, so sein Betreuer, der ihn am Jahresende besuchte. Als Perspektive nach der Forensik käme ein betreutes Wohnen infrage, zwingend wäre eine regelmäßige Medikation. Der nächste Verhandlungstag, bei dem auch das psychologische Gutachten verlesen wird, ist am Montag um 9 Uhr. (uhl)