Tübinger BSW-Kandidat: Durch Corona und Ukraine zur Politik gefunden

TÜBINGEN. Zum Pressegespräch mit dem GEA kommt Sören Lorenz mit dem Auto. Der BSW-Landtagskandidat, Ingenieur bei Mercedes-Benz in Sindelfingen, fährt natürlich einen Wagen mit dem markanten Stern. Das Auto bleibt indes öfters auch mal stehen: Zur Arbeit pendelt der 46-Jährige nämlich mit dem E-Bike - bei Wind und Wetter, wie er sagt. »Ohne das Radfahren fehlt mir was«, sagt Lorenz. 18 Kilometer lang ist die Strecke von seinem Heimatort Dettenhausen über Holzgerlingen und Böblingen. Das einzig bedauerliche am Winter sei das Streusalz auf den Straßen. »Das Salzwasser zerfrisst das Aluminium am Rad, ich muss öfters mal die Speichen austauschen«, erklärt Lorenz. »Aber das ist es mir wert.«

Vor zehn Jahren kam der gebürtige Sachse aus beruflichen Gründen nach Baden-Württemberg. In der Nähe der damaligen Karl-Marx-Stadt geboren, studierte Lorenz Technik- und Maschinenbau sowie Produktionstechnik in Chemnitz und Zwickau. Zur Politik habe Lorenz erst im »mittleren Einstiegsalter« gefunden, wie er schmunzelnd sagt. »Ich war schon immer politisch interessiert, hatte aber lange andere Dinge im Kopf.« Schließlich ist da auch die Familie: Der verheiratete Dettenhausener hat zwei Söhne im Alter von sieben und elf Jahren. »Für meine Familie backe ich leidenschaftlich gerne Brot und Brötchen«, nennt Lorenz noch ein weiteres seiner Hobbys.

Mit Beginn der Corona-Pandemie und dem anschließenden Ukraine-Krieg habe der 46-Jährige die Politik immer weniger verstanden. »Erst habe ich kein Ventil dafür gefunden«, erinnert sich Lorenz. Bis die frühere Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht das »Bündnis Sarah Wagenknecht« gegründet hatte. »Dann war das Ventil da.« Lorenz ging auf die junge Partei zu, sprach mit Jessica Tatti, der Reutlinger BSW-Frontfrau und unterstützte die Partei im Europawahlkampf beim Flyer-Verteilen. »Dann wurde es Zug um Zug mehr«, sagt Lorenz im Rückblick. Seinen Mitgliedsantrag habe er früh gestellt, sei dann aber zunächst als »Unterstützer« geführt worden. Das BSW ging restriktiv mit Mitgliedsanträgen um, aus »Angst vor Unterwanderung«, wie Lorenz erklärt. Sein Negativbeispiel ist die rechtspopulistische AfD. »Die Partei hat sich ein paar Jahre nach der Gründung nahezu umgedreht.«

Dem künftigen »Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft«, wie das BSW nach einem Parteitagsbeschluss ab Oktober 2026 heißen soll, sollte das nicht passieren. Man habe die künftigen Parteimitglieder erst kennenlernen wollen, erklärt Lorenz und gesteht im Blick auf die zerbrochene Koalition in Brandenburg, wo mehrere BSW-Minister die Partei verließen und die SPD-BSW-Koalition zerbrach, dass dies nicht gelungen sei. Lorenz spricht von einer »Unterwanderung« durch die Sozialdemokraten, denen die betreffenden Minister bereits vor ihrer Zeit beim BSW angehört hatten.

Die etablierten Parteien seien es auch, die eine Neuauszählung der Bundestagswahl, bei der das BSW knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, hinauszögern würden. »Ich stehe absolut dahinter, dass wir klagen«, sagt Lorenz und verweist auf zahlreiche Kritikpunkte, die das BSW gesammelt hat. So habe die Partei beispielsweise unmittelbar neben dem »Bündnis Deutschland« auf dem Stimmzettel gestanden, was bei der Auszählung zu Verwechslungen geführt haben könnte. Lorenz nennt noch weitere Punkte, wie etwa, dass das BSW bei den Zweitstimmen ganz am Ende »unterm Knick« geführt worden sei. Auch sei das »Bündnis Deutschland« in großer Schrift ausgeschrieben worden, das BSW hingegen nicht. Dass nun der neue Bundestag über die Neuauszählung entscheiden soll, die - so die Hoffnung der BSW-Anhänger - unter Umständen neue Mehrheiten mit sich bringen würde, sei ebenfalls fragwürdig.

Inhaltlich beklagt Lorenz zudem das »Drama der Automobilindustrie«, welches er aus erster Hand miterleben würde. Auch in Sachen Energiewende wolle er seiner Partei und den Bürgern »ein Angebot machen«, wobei sich der 46-Jährige, der inzwischen auch als Schatzmeister im BSW-Kreisverband Neckar-Alb fungiert, gänzlich auf Parteilinie sieht: »Ich bin da völlig zufrieden. Wir sind mit unseren Mitgliedern schließlich sehr nah an der Realität dran.«

Auf Platz sechs der Landesliste nominiert, rechnet sich Lorenz gute Chancen auf einen Einzug in den Landtag aus - sofern seine Partei die nötigen fünf Prozent der Stimmen erreicht. Für die junge Partei sei das ein hohes Ziel, da die Bekanntheit fehle, sagt Lorenz. »Wir müssen uns noch etablieren. Ich bin überzeugt, dass wir für viel mehr Menschen sprechen.« Der Dettenhausener spricht sich dabei gegen jede »Brandmauer« aus, stattdessen sollte Politik nach Vernunft gemacht werden. So hätten beispielsweise viele »unterschiedlich stark« unter den Corona-Maßnahmen gelitten, weshalb es nun »unterschiedliche Meinungen« gäbe, die es zu respektieren gelte.

Zudem spricht sich Lorenz klar gegen Windkraftanlagen in Waldgebieten aus. Diese würden die Menschen im Land »belästigen«, zudem seien Windräder im Forst »hochumstrittene Flächen«, die man nicht ohne Not opfern sollte. »Da geht uns etwas verloren, von dem wir nur wenig haben.« Auch die weitere Zuwanderung nach Deutschland sieht Lorenz kritisch. »Wir lehnen Migration nicht ab, aber sie muss am Ende auch funktionieren. Einfach nur die Moral hochhalten, damit man sich wohlfühlt, so geht das nicht. Wir schaffen es auch in Tübingen nicht.« Und auch in Sachen Russland-Politik ist Lorenz ganz auf Parteilinie: »Auch mit Russland muss man diplomatisch klar kommen, wie in den vergangenen Jahrzehnten. Wer das so sieht, kann nur uns wählen.« (GEA)