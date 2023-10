Um Kindern die Angst vor dem Klinikaufenthalt zu nehmen, entwickeln die Stiftung »Hilfe für kranke Kinder« und das Tübinger Zentrum für Medienkompetenz die App »Pauline in der Kinderklinik«. Was junge User erwartet und wie die App sie auf den Gang ins Krankenhaus vorbereitet.

Ein Einblick in die App: Pauline im Patientenzimmer. Foto: Ifigenia Stogios Ein Einblick in die App: Pauline im Patientenzimmer. Foto: Ifigenia Stogios

