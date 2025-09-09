Tübingens Schafbrühl: Vorzeigesiedlung mit Geschichte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Hoher Besuch im Tübinger Schafbrühl. Im Rahmen der traditionellen baden-württembergischen Denkmalreise besuchte Staatssekretärin Andrea Lindlohr zusammen mit Regierungspräsident Klaus Tappeser und zahlreichen weiteren Akteuren aus der Denkmalpflege die Siedlung. Seit 2018 ist das Schafbrühl eines von rund 90.000 Baudenkmälern im Südwesten. Und gehört dabei doch zu einer kleinen Minderheit, wie Claus Wolf, der Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege, vor Ort erläuterte. »Nur rund ein Prozent aller Baudenkmäler stammt aus der Zeit nach 1975«, stellte Wolf klar. An solch moderne Baudenkmälern werde also ein hoher Standard angewendet. Kriterien sind etwa die Weiterentwicklung der Architektur oder neue Aspekte des Bauens.

Solche Kriterien erfüllt die sogenannte »Öko-Siedlung« Schafbrühl. »Es ist nicht nur ein Baudenkmal, sondern ein Vorbild«, erklärte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. »Die Siedlung war ihrer Zeit voraus.« Über solches Lob freute sich auch Architekt Joachim Eble, Jahrgang 1944, der damals an der Entwicklung des Schafbrühl beteiligt war und der den Denkmal-Reisenden die Geschichte des Viertels näherbrachte. Eigentlich, so verriet Eble, hätte das Schafbrühl ein ganz anderes Gesicht bekommen sollen: Als »Schlussstein« für Waldhäuser-Ost waren dort ursprünglich drei Hochhäuser geplant, der Bebauungsplan war bereits fertig. Klaus Antonius Planke, der damalige Baubürgermeister, habe »Mut bewiesen« und die Pläne »auf Null gesetzt«.

Eine Entscheidung, die nicht von ungefähr kam. »In den 1980er Jahren wurde die Beton-Architektur der Nachkriegszeit überwunden«, erklärte Eble. Ökologische und soziale Aspekte wurden neu gedacht, angestrebt wurde bezahlbarer Wohnraum und eine gelebte Nachbarschaft. Viele Aspekte nahm das Schafbrühl auf: So wurden die Gebäude so gestaltet, dass alle Wohnungen vom Sonnenlicht erreicht werden. »Auch am 21. Dezember hat jede Wohnung ausreichenden Zugang zum Sonnenlicht«, betonte Eble. Innenhöfe mit Spielgelegenheiten, Brunnen und Bachläufen laden zum Aufenthalt ein, die Gemeinschaftsgärten fördern nachbarschaftliche Beziehungen. »Erstmals in Deutschland haben wir hier auch ein Konzept zur Regenwasser-Nutzung umgesetzt«, nannte der Architekt einen weiteren Aspekt.

Eigentümer Andreas Herzog, Architekt Joachim Eble, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Oberbürgermeister Boris Palmer und Staatssekretärin Andrea Lindlohr (von links nach rechts) in einem der Innenhöfe des Schafbrühl. Foto: Alexander Thomys Eigentümer Andreas Herzog, Architekt Joachim Eble, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Oberbürgermeister Boris Palmer und Staatssekretärin Andrea Lindlohr (von links nach rechts) in einem der Innenhöfe des Schafbrühl. Foto: Alexander Thomys

Gesunde, natürliche Baustoffe, ein eigens erstelltes Farbkonzept und viel Grün - das Schafbrühl war und ist eine Vorzeigesiedlung, da waren sich alle Beteiligten einig. Und auch die Bewohner. Die hatten mit ihren Kindern eigens ein Lied einstudiert, um die Reisegruppe zu begrüßen. »Nicht alle Eigentümer sind so begeistert, wenn man ihr Gebäude zum Baudenkmal erklärt«, kommentierte dies Wolf schmunzelnd. Oberbürgermeister Palmer wollte zudem mit einem Vorurteil aufräumen, das die »Solarsiedlung« seit ihrer Entstehung begleitet. »Das hier ist kein Bullerbü mit großem, unwirtschaftlichem Flächenverbrauch«, sagte der Tübinger Rathauschef. Auch wenn die optische Wirkung eine andere sei, sei das Schafbrühl ebenso dicht besiedelt wie das Zentrum von Waldhäuser-Ost. »Die Hochhäuser benötigen riesige Abstandsflächen, mit langweiligem Grün dazwischen.«

Auch Staatssekretärin Lindlohr zeigte sich beeindruckt. »Der Schafbrühl zeigt eindrücklich, wie wichtig es ist, neue Ideen zu wagen«, erklärte Lindlohr. »Was hier in den 1980er Jahren entstand, war seiner Zeit weit voraus. Heute, in Zeiten von Klimakrise und Wohnungsnot, erscheint dieses Stück Tübingen als Beispiel dafür, wie Ökologie, bezahlbares Wohnen und das Bedürfnis nach Gemeinschaft zusammengedacht und umgesetzt werden können.« (GEA)