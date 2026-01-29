Tübingens CDU-Kandidatin Diana Arnold will Politik für »normale Leute«machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Diana Arnold ist ein tatkräftiger Mensch. Jammern liegt ihr nicht. Sie blickt nach vorn, auf der Suche nach Lösungen für ein Problem. Zu den Bedenkenträgern gehöre sie nicht, sagt die Polizistin. »Klage nicht, sondern ändere es.« Diesen Grundsatz habe sie von ihrer Großmutter mitbekommen. Und sie habe immer versucht, danach zu handeln. Das will sie auch in der Landespolitik so weiterführen. Zum zweiten Mal kandidiert sie für die CDU im Wahlkreis 62 Tübingen.

Schaut man sich ihren Lebenslauf an, dann ist eine Kandidatur fast folgerichtig. Sie habe schon immer »eine große Klappe« gehabt, sagt Arnold. »Wenn mich was gestört hat, habe ich etwas gesagt.« So ist sie Klassensprecherin geworden, später Schulsprecherin. Kaum war ihr Sohn im Kindergarten, wurde sie in den Elternbeirat gewählt. Immer nach der Devise: »Wenn man wo drin ist, macht man mit.« Ihr Engagement für den Oberndorfer Kindergarten hat ihr das nächste Amt beschert: Sie wurde in den Ortschaftsrat gewählt. Seit 2014 ist sie dort Ortsvorsteherin. Das Ehrenamt führt sie mit großer Leidenschaft aus. »Oberndorf ist ein Traum«, sagt die 43-Jährige. Eine lebendige Gemeinde mit großem Zusammenhalt und einer bunten Vereinslandschaft. »Hier fehlt es an nichts.«

»Die CDU ist tief verwurzelt in der Bürgerschaft«

Wer mit Arnold spricht, spürt schnell ihre große Heimatverbundenheit und ihre Liebe zu den Menschen vor Ort. Das habe sie letztendlich auch zur CDU gebracht, sagt die Mutter dreier Kinder. Es sei die Partei, die aus der Kommune komme. »Die CDU ist überall tief verwurzelt in der Bürgerschaft und setzt sich für die Ortschaften und ihre Belange ein«, davon ist Arnold überzeugt.

Es gibt aber noch einen anderen gewichtigen Grund, der Arnold 2015 zur CDU geführt hat: Das ist ihr Beruf als Polizistin. Keine Partei verfolge so sehr dieselben Ziele was die Innere Sicherheit angeht, sagt Arnold. »Die CDU steht zu hundert Prozent hinter der Polizei.« 2012 kam sie zum Tübinger Polizeiposten Innenstadt. Sie ist Vizelandesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei und wurde als einzige Frau im Juli 2025 in den Hauptpersonalrat der Polizei Baden-Württemberg gewählt. Sollte sie in den Landtag kommen, dann muss sie ihre Arbeit als Polizistin ruhen lassen.

Schon als Realschülerin hat Arnold zur Polizei gewollt. Der Kontakt zu Menschen sei ihr immer wichtig gewesen, erzählt die Oberndorferin. Ihr Abitur machte sie dann auf dem Tübinger Wirtschaftsgymnasium. Danach folgte ein FSJ in der Psychiatrie im Drogenentzug. Dieses Jahr habe sie ganz besonders geprägt. Von der Erfahrung profitiere sie noch heute. Deshalb ist ihre Position zu einem Pflichtjahr für Alle klar. Das unterstützt sie zu hundert Prozent, sagt die CDU-Kandidatin. Junge Menschen könnten dabei jede Menge Erfahrungen sammeln und dabei ihrem Land etwas zurückgeben. »Wir müssen uns auch verteidigen können«, das ist ein weiterer Grund für Arnold. Sie könne sich nicht vorstellen, dass das auf der Basis von Freiwilligkeit funktionieren kann.

»Opferschutz muss Priorität haben, nicht der Datenschutz«

Einsatz für die Innere Sicherheit heißt für Arnold: Beste Ausrüstung für die Polizei, einschließlich Taser, optimaler Opferschutz und ein Datenschutz, der nicht die Arbeit behindert. »Opferschutz muss Priorität haben, nicht der Datenschutz«, betont die Polizistin. Auch ihre Haltung in Sachen Videoüberwachung ist klar: Vor allem an Bahnhöfen sollten Kommunen selbst darüber entscheiden können, ob sie Kameras installieren wollen. Arnold denkt da an intelligente KI-gesteuerte Videoüberwachung, die nur dann anspringt, wenn es sich um Notsituationen handelt.

Gefragt nach ihren politischen Schwerpunkten, zögert sie zunächst. Schließlich hänge alles miteinander zusammen. Ein einzelnes Thema lasse sich da nur schwer nennen. Klar sei aber, dass der Wohlstand nur mit einer starken Wirtschaft erhalten werden könne. »Wir müssen alles dafür tun, dass wir dafür die richtigen Rahmenbedingungen setzen.«

Überhaupt ist der Begriff »Rahmenbedingungen« wichtig für Arnold. Sie will nicht vorschreiben, sondern Anreize schaffen. Den Menschen mehr zutrauen und sich nicht im Klein-Klein verstricken. Ihrer Ansicht nach kann Klimaschutz nicht durch Verbote, sondern nur durch Technologieoffenheit erreicht werden. Man habe viele Menschen in den vergangenen Jahren durch ein zu restriktive Politik verloren, denkt Arnold. In Sachen Erneuerbare Energien setzt Arnold durchaus auf Windräder, allerdings nur dort, wo sie sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar seien. Zurück zur Atomkraft ist für sie kein Weg.

»Man kann hier nicht jahrelang leben, ohne zu arbeiten«

Eine Politik für »normale Leute« will die Polizistin machen. »Da geht es nicht um Gendersternchen, sondern darum, ob ich morgen noch meine Miete zahlen kann.« Auch in Sachen Migration setzt sie auf entsprechende Rahmenbedingungen. Hilfe sei nötig, sie müsse aber an dem Willen gekoppelt sein, die Sprache zu lernen, sich zu integrieren und zu arbeiten. Jedem müsse klar sein, dass man hier »nicht jahrelang leben kann, ohne zu arbeiten.« Eine Abschiebung bei begangenen Verbrechen ist für sie eine Selbstverständlichkeit.

Diana Arnold hat zu vielem eine deutliche Meinung, aber sie ist nicht unbelehrbar. "Ich glaube nicht, dass ich die Weisheit mit Löffel gefressen habe, sagt die Polizistin. Und deshalb wolle sie den Menschen auf den Mund schauen, aber nicht nach dem Mund sprechen. Eine klare Haltung hat sie auch zur AfD: "Das ist eine unwählbare Partei für mich. Ich habe schließlich einen Eid auf die Verfassung geschworen." Um das Erstarken dieser Partei zu verhindern, gibt es für sie nur einen Weg: "Eine solche Politik machen, dass die Menschen die AfD nicht wählen." (GEA)