Stellwerkstörung: Keine Züge von und nach Tübingen

TÜBINGEN. Nichts geht aktuell mehr, im Bahnverkehr am Tübinger Hauptbahnhof. Dort gibt es eine Störung in einem Stellwerk, die noch nicht behoben ist. Techniker sind vor Ort, sagt Bahnsprecher Reinhard Willing dem GEA. Die Mitarbeiter hätten aber die Ursache für das Problem noch nicht entdeckt. Wann die Störung behoben sei, könne nicht vorhergesagt werden. Die Stellwerkstörung bestehe seit 9:50 Uhr: »Seither suchen die Techniker nach dem Grund dafür. Noch ohne Erfolg«, so der Bahnsprecher.

Auf Twitter hatte die Bahn zunächst nur von Verspätungen und Teilausfällen berichtet. Auf GEA-Anfrage sagt Willing jedoch, dass momentan keine Züge den Tübinger Bahnhof anfahren. Bahnen aus Richtung Stuttgart enden am Reutlinger Hauptbahnhof und Verbindungen aus dem Süden in Dußlingen. Derzeit versuche die Bahn einen Schienenverkehr mit Bussen zu organisieren. Die Fahrgastinformationen würden auf allen digitalen Kanälen der Bahn in Echtzeit aktualisiert. In der DB-App ist davon Stand 11:30 Uhr jedoch noch nichts zu sehen. (GEA)