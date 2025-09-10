Steinlachtäler Streuobstbäume biegen sich unter der Last der Früchte

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN-STOCKACH. Gut ist dieses Jahr zu den Streuobstbäumen im Steinlachtal gewesen, fast zu gut. »Die Bäume sind so reich behangen, dass man schon die Äste stützen muss«, erklärte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Gomaringen (OGV), Günter Letz, bereits vor einigen Wochen. Jetzt, im milden September, bietet sich immer noch ein ähnliches Bild: »Da in diesem Jahr die Äste der Apfelbäume – zumindest in Gomaringen – vor Obst fast zu brechen drohen, sind wir auf die kommenden Abgabetage gespannt«, schreibt OGV-Schriftführerin Claudia Braun. Auf Gomaringen und Stockach bleibt der überbordende Fruchtwuchs indes nicht beschränkt: In Belsen ist der ein oder andere Birnenbaum tatsächlich schon unter der Last des eigenen Obstes zusammengebrochen.

Der OGV sammelt an drei Samstagen das Steinlachtäler Streuobst, um es anschließend durch die Firma Häussermann verarbeiten zu lassen. Daraus entstehen regionale Steinlachtäler Produkte wie Saft, Most und Cidre. Dass bereits einige Bäume zusammengebrochen sind, ist es aber kein Grund zur Sorge, versichert Willy Junger vom OGV, ebenfalls Vorsitzender. »Im Moment sieht die Lage stabil aus.« Einige Bäume hätten ihre Früchte mittlerweile abgeworfen, zudem wurden die frühen Sorten erfolgreich abgeerntet. Wegen der vergangenen Periode der Trockenheit wurde das Obst grundsätzlich früher reif als sonst. Aber die Trockenheit wirke sich auch auf die Stabilität des Holzes aus.

Über 100.000 Liter Saft erwartet

»Wenn Bäume zerbrochen sind, dann überwiegend die alten und kranken«, sagt Junger. Es sei ein bisschen so wie beim Menschen: »Auch ein Baum lebt nicht ewig.« Werden die Bäume gut gepflegt, kann ein Apfelbaum bis zu 130 Jahre alt werden, eine Birne schafft's sogar zwei Jahrhunderte. Die Alten werden zudem gebraucht: Für die Biodiversität auf den Steinlachtäler Wiesen sei es wichtig, dass nicht alle alten Bäume gleichzeitig verschwinden und durch junge ersetzt werden. Denn in und um die alten Stämme kreucht und fleucht es ordentlich.

Obwohl es immer mal wieder gute oder schlechte Jahre fürs Steinlachtäler Streuobst gebe, sei der Behang in diesem Jahr schon als »extrem« zu werten. Das zeigt sich auch in der diesjährigen Kalkulation: Junger rechnet mit rund 180 Tonnen Streuobst, die an den kommenden Terminen abgegeben und in die regionale Produktmarke verwandelt werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren's 82 Tonnen, 2022 sogar nur 47 Tonnen. »Als Richtschnur kann man sagen, dass eine Tonne Früchte rund 600 bis 650 Liter Saft ergibt«, erklärt Junger. Wenn die Schätzung also stimmt, kommen rund 117.000 Liter Fruchtsaft in diesem Jahr zusammen.

Winterschnitt hilft müden Ästen

»Totalausfälle gibt es nur ganz selten«, weiß der Streuobst-Kenner. Es sei also völlig normal, dass es mal mehr, mal weniger Erträge gebe. »Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Vorfahren die Streuobstwiesen unterschiedlich angelegt haben, besonders in Anbetracht von Spätfrösten.« Dass es in diesem Jahr keine gegeben habe, sei auch mit ein Grund für den prächtigen Behang. Um die Nachwehen, die die Überlastung der Äste mit sich bringt, kümmern sich die Streuobstbauern im Winter: Dann ist die Schnittkunst gefragt, die abgeneigten Äste wieder so in Form zu bringen, dass sich das Problem im kommenden Jahr - und vielleicht mit ähnlich reichem Fruchtbehang - nicht weiter verschärft.

Obwohl die diesjährige Ernte massig ausfallen dürfte, kommt es nicht zu Engpässen in der Verarbeitung. »Diese Menge an Saft könnten wir sowieso nicht verkaufen, das ist ausgeschlossen«, sagt Junger - weshalb die Zusammenarbeit mit Häussermann ein Glück sei. Was nicht als Steinlachtäler Produkt vermarktet wird, übernehme die Firma. Deshalb werde bei der Qualitätskontrolle rigoros ausgesiebt. »Es wird so viel wie möglich genommen, aber schlechte Qualität nehmen wir nicht - das macht die Firma genauso.«

Preis wird mit jedem Annahmetag höher

Das System habe den Vorteil, dass alles Obst verarbeitet werden könne. Der Überschuss - wie in diesem Jahr erwartet - wird zurückbehalten. »Wir müssen auch immer mit einem schlechten Jahr rechnen und unsere Erzeugnisse ja nicht im selben Jahr vermarkten«, so Junger. Die Anlieferer werden deshalb direkt von der Firma bezahlt. Grundpreis: 16 Euro pro 100 Kilogramm Streuobst, mit einem kleinen Extra.

»Das Steinlachtäler Projekt bekommt einen Aufschlag, der wird in diesem Jahr gestaffelt«, erklärt der Vorsitzende. Am ersten Annahmetag kommen 3 Euro obendrauf, am zweiten 4 Euro, am Oktober-Termin sogar 5 Euro. »Uns wäre es als Verein gar nicht möglich - und auch nicht erlaubt - das Geld vorzustrecken. Deswegen übernimmt das alles direkt die Firma.« Bezahlt wird bei Anlieferung, die lokalen Landwirte schaffen die Obstmassen dann noch am selben Tag nach Neckartailfingen.

Obstannahme für Steinlachtäler Produkte Die Obst- und Gartenbauvereine im Steinlachtal - aus Belsen, Bodelshausen, Dußlingen, Gomaringen, Mössingen, Nehren und Ofterdingen sowie das Netzwerk Streuobst Mössingen - nehmen in den kommenden Wochen an drei Tagen Streuobst an. Die angelieferten Früchte werden noch am selben Tag nach Neckartailfingen zur Firma Häussermann gebracht und verarbeitet. Um die Qualität der Steinlachtäler Produkte zu sichern, darf ausschließlich vollreifes und erntefrisches Obst angeliefert werden, betont der OGV Gomaringen. Dafür kann die Ernte an den Samstagen am 20. September, am 27. September und am 4. Oktober zwischen 13 und 17 Uhr zur Maschinenhalle Junger nach Stockach gebracht werden. Das OGV-Team hilft beim Abladen. Beim ersten Termin am 20. September werden nur Äpfel angenommen. Wann zusätzlich auch Birnen abgeliefert werden können, steht noch nicht fest. »Ziemlich sicher wird's aber der 27. September«, vermutet Willy Junger vom OGV Gomaringen. Danach könnte es sonst zu spät sein. Aber: Grüne Jagdbirnen, Luxemburger Mostbirnen und allgemein Birnen mit teigiger Konsistenz können für die Steinlachtäler Produkte nicht angenommen werden. (pru)

Das Extra-Geld fürs Streuobst soll den Nachhaltigkeitsgedanken belohnen: Damit nicht einfach »alles vom Baum runter geschüttelt« wird - also sowohl reifes als auch unreifes Obst, um sich Arbeit zu sparen - sollen dabei die Streuobstbauern belohnt werden, die ihre Früchte ausreifen lassen. Lokale, große »Player« gebe es da nicht. »Viele liefern im Bereich von 200 bis 500 Kilo«, weiß Junger. Dass jemand mehr als eine Tonne liefere, komme zwar vor, sei aber die Ausnahme. (GEA)