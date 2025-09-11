So laufen die Bauarbeiten im Tübinger Neckar-Parkhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Autofahrer, die das Tübinger Neckar-Parkhaus am Rande der Altstadt nutzen, müssen sich aktuell in Geduld üben. Die Stadtwerke Tübingen als Betreiber des Parkhauses mit insgesamt 488 Stellplätzen sanieren derzeit die Bodenbeläge in dem 1969 errichteten Parkhaus in der Wöhrdstraße. Dabei werden Hohlstellen im Beton verfüllt und die Bodenbelege erneuert. »Das sind eher kleinere Arbeiten, vor allem, wenn man Vergleiche zieht zu unseren beiden tatsächlich über mehrere Jahre hinweg kernsanierten Parkhäusern Altstadt-Mitte und Altstadt-König«, sagt Ulrich Schermaul, Pressesprecher der Stadtwerke Tübingen.

Ende Oktober sollen die laufenden Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin regelt eine Ampel den Verkehr auf die derzeit offenen oberen Parkdecks, die in einem zweiten Schritt ebenfalls bearbeitet werden sollen. Teils stauen sich die wartenden Fahrzeuge auf den Auffahrten, mitunter bleiben schlaue Fahrer gleich vor der Einfahrtschranke stehen, bis im Inneren Bewegung zu erkennen ist. Überraschend ist: trotz der durch die Bauarbeiten fehlenden Parkdecks gab es bislang fast immer freie Parkplätze.

Bei allen baulichen Veränderungen im Neckar-Parkhaus dürfte ein Ärgernis den umweltbewussten Autofahrern bleiben: Die Parkscheinautomaten drucken nach jedem Zahlungsvorgang eine Quittung aus – ob gewollt oder nicht. »Eine Änderung wurde bereits in der Vergangenheit beim Hersteller angefragt«, sagt Ann-Katrin Melinz von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke auf Anfrage. »Bislang jedoch ohne Erfolg.« Die unerwünschten Quittungen bleiben daher oft genug im Ausgabeschacht liegen – bis die nächste Quittung ihren Vorgänger herausdrückt und auf den Boden fällt. »Den Stadtwerken ist bekannt, dass Quittungen liegen bleiben – das Parkhauspersonal entfernt sie regelmäßig«, betont Melinz. Auf die schriftliche Anfrage, wie groß der Papierverbrauch und die Druckerkosten ausfallen, ging die Stadtwerke-Pressesprecherin indes nicht ein.

Disziplinierte Autofahrer bei der Ausfahrt

Während die Quittungen achtlos liegenbleiben, scheinen die Autofahrer ihr Parkticket dagegen sehr zu schätzen zu wissen. Seit geraumer Zeit ist die Ausfahrtschranke am Neckar-Parkhaus ausgefallen, erst fehlte die Schranke ganz, seit einer Weile nun steht sie immer offen. Autofahrer könnten also einfach ausfahren – und doch bleiben die meisten stehen, um ihr bezahltes Parkticket ordnungsgemäß vor der Schranke einziehen zu lassen. Ob bewusst oder unbewusst – sie helfen damit den Stadtwerken, wie Melinz betont. Die Parkhausnutzer würden, so die Pressesprecherin, »dringend gebeten, ihr Parkticket auch bei geöffneter Schranke bei der Ausfahrt in den Automaten einzugeben«. Nur so könne die Anzahl der aktuell verfügbaren Stellplätze korrekt angezeigt werden. Etwa im städtischen Online-Stadtplan. Wer dort allerdings aktuell nach freien Parkplätzen sucht, wird enttäuscht: »Keine aktuellen Belegungsdaten vorhanden.« Immerhin: Die Schranke soll bald repariert werden. »Sobald alle Ersatzteile vorliegen, wird die defekte Schrankenanlage in den kommenden Wochen repariert«, antwortete Melinz auf eine GEA-Anfrage am 13. August.

Mit schwerem Gerät werden die Reste des alten Bodenbelags aus dem Parkhaus geholt. Foto: Alexander Thomys Mit schwerem Gerät werden die Reste des alten Bodenbelags aus dem Parkhaus geholt. Foto: Alexander Thomys

Seit Kurzem bietet jetzt auch direkt beim Neckar-Parkhaus-Eingang eine neue »myflexbox« einen neuen Service am Standort in der Wöhrdstraße: Parkhausgäste und Passanten können dort Waren und Pakete bequem und flexibel abholen. Die Station ist anbieteroffen und bereits mit Logistikpartnern wie UPS, DPD, GLS und FedEx vernetzt. Für lokale Händler bietet die Box die Gelegenheit, ihre Kundschaft auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu bedienen. Gleichzeitig wird durch gebündelte Lieferwege die Umwelt geschont. Die Zusammenarbeit der Stadtwerke Tübingen mit der Firma war im April 2025 mit einem ersten Standort am Parkhaus Metropol gestartet. (GEA)