So feiert Tübingen feministische Errungenschaften

TÜBINGEN. Am 8. März ist Weltfrauentag – ein bedeutender Tag, um die Errungenschaften von Frauen zu feiern und auf bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Die Tübinger Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang auf eine neue Veranstaltungsbroschüre des Aktionsbündnisses Gleichstellung hin. Denn: »Antifeminismus bedroht nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch die demokratischen Werte unserer Gesellschaft«, sagt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Mihiriban Sahin. Das Aktionsbündnis zeige »mit unterschiedlichen Formaten, wie wir solchen Tendenzen entgegentreten und uns solidarisch für Chancengleichheit und Demokratie einsetzen können«.

Unter dem Motto »Demokratie stärken – Antifeminismus begegnen!« organisiert das Aktionsbündnis Gleichstellung zahlreiche Veranstaltungen, darunter Ausstellungen, Filmvorführungen, Workshops und Theatervorstellungen. Dabei geht es um die Lebensrealitäten von Frauen und queeren Menschen, geschlechtsbezogene Gewalt oder Frauen als Kulturschaffende – und darum, Raum für Austausch zu bieten. Das Bündnis wird von der städtischen Stabsstelle Gleichstellung und Integration koordiniert und ist offen für alle, die sich in Tübingen für Geschlechtergerechtigkeit engagieren. Es begleitet den Tübinger Aktionsplan zur Umsetzung der EU-Charta zur Gleichstellung der Geschlechter auf lokaler Ebene.

Das Bündnis 8. März in Tübingen ruft am Samstag zur Demo unter dem Motto »United we fight – für ein feministisches Tübingen« auf. Die Organisatoren wollen ein Zeichen setzen gegen städtische Kürzungen bei Beratungsstellen, Care-Arbeit und Schutzräumen. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Tübinger Marktplatz. Die Route führt über den Haagtorplatz durch die Innenstadt. Am Zinser-Dreieck mündet die Demo in eine Abschlusskundgebung mit Musik.

Auch kulturelle Angebote

Zum Auftakt gibt es am 8. März um 11 Uhr einen »feministischen Brunch« im linken Zentrum Trude Lutz – ohne Cis-Männer – und um 12 Uhr beginnt am Sternplatz das »WarmUp!« für alle mit Aggro Yoga, Patriarchat-weg-bügeln, Demo-Outfit aussuchen im Südstadt-Kostümverleih, Sekt und Selters.

Sonja Fritze von der paneuropäischen Partei Volt Tübingen-Reutlingen lädt Mitglieder und Interessierte ein zu Gesprächen in gemütlicher Runde ab 16 Uhr in den Co-Workingspace Franzwerk, Bei den Pferdeställen 8 in Tübingen.

Auch die Tübinger Kinos richten in ihrer Filmauswahl fürs kommende Wochenende das Augenmerk auf den Weltfrauentag: mit drei Filmen, die Frauen in den Mittelpunkt stellen: »Mein Platz ist hier – Il mio posto è qui«, ein bewegender Film über Freundschaft, Akzeptanz und das beginnende Frauenwahlrecht, am Samstag, 8. März, um 18 Uhr im Kino Atelier; »Für immer hier (I’m still here)«, Oscar-Gewinner in der Kategorie »Bester Internationaler Film« mit Fernanda Torres in der Hauptrolle, am Samstag, 8. März, 15.15 Uhr und 17.30 Uhr im Kino Museum; und »Ein Tag ohne Frauen«. Die isländische Dokumentation beleuchtet den historischen Frauenstreik von 1975, als 90 Prozent der Frauen in Island ihre Arbeit niederlegten, um auf gesellschaftliche Ungleichheiten hinzuweisen – zu sehen am Sonntag, 9. März, um 12 Uhr im Saal Arsenal, Kino Museum.

Die Broschüre des Aktionsbündnisses Gleichstellung liegt an zahlreichen öffentlichen Orten in der Stadt aus und steht auf der städtischen Internetseite zur Verfügung. (eg)

www.tuebingen.de/ aktionsbuendnis-gleichstellung