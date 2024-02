Im Rahmen des Projekts »Quartiersimpulse« startet am 28. Februar in Gomaringen ein Repaircafé

Drei Schrauber und Bastler des künftigen Gomaringer Repaircafés in der Pförtnerloge des alten Rathauses (von links): Hartmut Rombach, Jörg Meinke und Gerd Noetzel. Auf dem Bild fehlen Michael Haas und Michael Uthe. FOTO: FÖRDER Drei Schrauber und Bastler des künftigen Gomaringer Repaircafés in der Pförtnerloge des alten Rathauses (von links): Hartmut Rombach, Jörg Meinke und Gerd Noetzel. Auf dem Bild fehlen Michael Haas und Michael Uthe. FOTO: FÖRDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.