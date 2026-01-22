Schock im Gemeinderat: Kusterdinger Jugendfarm droht Aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Mitarbeiter und Vereinsmitglieder der Jugendfarm Härten saßen fassungslos in den Zuschauerreihen, als im Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsdebatte ein Antrag der Härtenliste zur Diskussion kam, indem es um einen Zuschuss für die Jugendfarm ging - und mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Trägerverein selbst hatte den Antrag im vergangenen Sommer gestellt. Als dieser bis zur Haushaltsdebatte zurückgestellt wurde, handelte die Jugendfarm: Verträge mit Mitarbeitern wurden nicht verlängert, stattdessen Minijobs abgeschlossen, um das Personal zu halten. Und die Jugendfarm nutzte die letzten Eigenmittel, um die Zeit ohne Förderung zu überbrücken.

Jetzt ist klar: Die beantragten rund 36.000 Euro für Personalkosten wird es nicht geben. »Damit können wir die professionelle Jugendarbeit im Prinzip einstellen«, kommentierte Jens Peter aus dem Vorstand des Trägervereins erschüttert die Entscheidung des Gremiums. Und Nicola Otto, Gründungsmitglied der Jugendfarm, die sich um Verwaltungsangelegenheiten kümmert, sorgt sich zugleich um Projektmittel: Die Jugendfarm sei in ein laufendes Projekt bis 2027 eingebunden, das ohne hauptamtliche Mitarbeiter wohl vor dem Aus steht. »Die Projektmittel müssten wir dann wohl zurückzahlen.«

Vor 22 Jahren gegründet, ist die Jugendfarm Härten in Kusterdingen ein Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Jeweils freitagnachmittags und samstags können Kinder und Jugendliche den Platz besuchen, gemeinsam mit den Betreuern wird gespielt, ein Mittagessen gekocht und gewerkelt. Schafe und Hühner ermöglichen den Kindern den direkten Kontakt zu Tieren. »Jedes Mal kommen bis zu 30 Kinder«, sagt Otto. Die Jugendfarm unterstützte aber auch andere junge Menschen: Schülerpraktikanten waren ebenso willkommen wie junge Straftäter, die dort ihre Sozialstunden ableisten konnten. In den Sommerferien bot die Jugendfarm zudem stets ein umfangreiches Programm an.

Als Einrichtung der offenen Jugendarbeit müssen die Kinder und Jugendlichen für den Besuch auf der Jugendfarm keinen Eintritt bezahlen. Sie steht somit insbesondere auch Kindern offen, deren Eltern sich Vereinsbeiträge nicht leisten können oder die Vereinswelt garnicht kennen. »Auch viele Flüchtlingskinder fanden in der Vergangenheit den Weg zu uns«, berichtet Otto. Dabei den Überblick zu bewahren, erfordert Professionalität: Um die Regeln der Jugendfarm durchzusetzen, den Kindern gerecht zu werden und die regelmäßige Versorgung der Tiere sicherzustellen, die zum Konzept der tiergestützten Pädagogik gehören. Üppig ist die Personaldecke nicht: Eine Sozialarbeiterin hat eine 25-Prozent-Stelle, ein weiterer Pädagoge einen Minijob.

Die Härtenliste unterstützte den Antrag der Jugendfarm, der offenbar nicht Eingang in den Haushaltsentwurf der Verwaltung gefunden hatte. Daher stellte die Gemeinderatsfraktion selbst den Antrag, eben diese Mittel in den Haushalt einzustellen. Die Jugendfarm habe 2024 auf Antrag des Gemeinderats eine »sehr transparente Bilanz« vorgestellt, erinnerte Vera Ambros. Ihr sekundierte Fraktionskollege Dr. Josef Göppert, der feststellte, dass die Jugendfarm sich nur um die Weiterführung ihrer Arbeit bemühe: »Wenn wir das ablehnen, machen wir eine funktionierende Jugendarbeit kaputt.«

Siegfried Maier (FWV) dagegen sah eine Begünstigung der Jugendfarm gegenüber anderen Vereinen, die ebenfalls Jugendarbeit betreiben würden. »Wie viele Jugendliche werden in anderen Vereinen betreut?«, fragte Maier und betonte: »Die sind auch gleich wertvoll.« Außerdem monierte der FWV-Vertreter die Steigerung der Kosten der Jugendfarm in den vergangenen Jahren, sprach von einer Erhöhung um »880 Prozent«. Susanne Bailer (FWV) erklärte, sie habe den Eindruck, dass die Jugendfarm ausschließlich Kinder aus Kusterdingen anlocken würde - zumal nur Kusterdinger Eltern in die Ratssitzung gekommen seien. »Da hab ich mein Problem damit«, erklärte Bailer. Was Nicola Ott von der Jugendfarm so nicht stehen lassen kann: »Wir haben Kinder aus allen Ortsteilen bei uns. Es variiert immer wieder, derzeit sind es viele aus Mähringen«, erklärte Ott auf GEA-Anfrage. Auch die Kostensteigerung um 880 Prozent sei »nicht nachvollziehbar«. Dafür wurde das Angebot erweitert: 2025 hatte die Jugendfarm erstmals auch an Freitagen geöffnet und bot sogar eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung an.

Tiergestützte Pädagogik Tiere sind auf der Jugendfarm mehr als nur schmückendes Beiwerk: Um ein Fluchttier zu streicheln, müssen die Kinder ruhig werden, sich an die Bedürfnisse der Tiere anpassen. Nicht selten ist der Umgang mit Tieren dabei auch ein Türöffner für erste Gespräche mit den Mitarbeitenden, für ein Kennenlernen. Ein weiteres Projekt ist die tiergestützte Arbeit mit Bienen und einem Imker. Sechs Schutzanzüge in Kindergröße gibt es dafür auf der Jugendfarm. »Durch die ruhige, konzentrierte Arbeit und das genaue Beobachten erleben die Kinder eine entspannte Atmosphäre, die sich positiv auf ihre Gefühle auswirkt«, weiß Vorstand Peter. Bei der Versorgung der großen und kleinen Tiere lernen Kinder zugleich spielerisch Verantwortung zu übernehmen.

Gemeinderat Göppert setzte sich nochmals dafür ein, die Gelder zu bewilligen: Die Jugendfarm habe beispielsweise ihre Räumlichkeiten aus eigener Kraft aufgebaut, belege mit ihrem Engagement keine kommunalen Sporthallen oder andere Infrastrukturen der Gemeinde. »Jeder Verein sollte da unterstützt werden, wo er Unterstützung braucht.« Zu alledem konnten die Vertreter der Jugendfarm vor dem Gremium nichts sagen. Bürgermeister Jürgen Soltau erteilte ihnen nicht das Wort - im Gegensatz etwa zum Feuerwehrkommandanten Frank Ott, der gegen Sparvorschläge argumentieren konnte. Am Ende stimmten neun Räte gegen eine Förderung der Jugendfarm, bei einer Enthaltung stimmten nur sieben Räte für den Antrag der Härtenliste. Wie es auf der Jugendfarm nun weitergeht, ist offen. »Unsere Eigenmittel reichen bis Ende März«, sagt Otto und konstatiert: »Wir sind politisch nicht gewollt.« (GEA)