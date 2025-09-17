Sanierung in Bodelshausen: Auf Kritik folgt Annäherung

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. In Bodelshausen führt die Kreisbaugesellschaft Tübingen derzeit die energetische Sanierung von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 64 Wohnungen durch - während die rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben. Leben in und auf einer Großbaustelle - das sorgte für Schlagzeilen. Es kam sogar zu tätlichen Angriffen auf Handwerker - zwei Mietparteien wurde daher durch die Kreisbau gekündigt. Aber wie sieht die Mehrheit der Betroffenen die Sanierungsarbeiten? Auf einer Mieterversammlung suchte die Kreisbau nun öffentlich das Gespräch - in einem eigens aufgestellten Festzelt auf dem Areal an der Teckstraße.

Eingangs erläuterte Kreisbau-Geschäftsführer Matthias Sacher, wie es zu diesem für die Wohnungsgesellschaft »Pionierprojekt« gekommen sei und betonte, »für so eine Sanierung brauchen wir unsere gegenseitige Unterstützung«. Kürzlich erfolgte die Abnahme des ersten Bauabschnittes - das erste von vier Mehrfamilienhäusern aus den 1960er-Jahren ist damit fertiggestellt. Allerdings noch nicht ganz. »Die Außenfassade und die Außenanlagen holen wir im kommenden Frühjahr nach, dafür ist es jetzt zu kalt und zu nass.« Das ganze Projekt sei überaus ambitioniert: »Wir sanieren immerhin 64 Wohnungen in neun Monaten.« Bis Weihnachten, so versprach Bauleiter Markus Hedrich vom Bauunternehmen B&O, würden alle Wohnungen und insbesondere alle Bäder vollständig nutzbar sein. Allenfalls »kleinere Restarbeiten« würden dann noch übrig bleiben.

Rund 40 Mieter und mehrere Pressevertreter waren zur Mieterversammlung nach Bodelshausen gekommen. Foto: Alexander Thomys Rund 40 Mieter und mehrere Pressevertreter waren zur Mieterversammlung nach Bodelshausen gekommen. Foto: Alexander Thomys

Allein sei klar: »Der Verbleib in den Wohnungen macht keinen Spaß.« Umso wichtiger sei eine lösungsorientierte Kommunikation. Immerhin würden die Energiekosten deutlich sinken. Aktuell verbrauchen die vier Wohnblocks über 214.000 Kilowattstunden an Energie jährlich - ab 2026 rechnet die Kreisbau mit nur noch 110.000 Kilowattstunden. Trotzdem zeigten sich die Mieter von der angekündigten Mieterhöhung wenig begeistert. Eine alleinstehende Frau hat Sorgen bezüglich des Stromverbrauchs, da die Bäder künftig elektrische Heizkörper enthalten. Andere Mieter fragten, weshalb ihre Miete gleichermaßen steigen soll, obwohl ihre Gebäude bereits vor Jahren neue Fenster erhalten hatten.

Die anvisierte Erhöhung um zwei Euro pro Quadratmeter decke nur einen Teil der Sanierungskosten ab, betonte Kreisbau-Geschäftsführer Sacher angesichts der Investitonssumme von rund neun Millionen Euro. »Rein rechtlich hätten wir auch um drei Euro erhöhen können«, erklärte Sacher. Die Kreisbau wolle aber keine Verdrängung - immerhin würden die Bewohner in dem Quartier durchschnittlich seit 16 Jahren in den Wohnblocks in Bodelshausen leben. Der barrierearme Umbau der bisher getrennten Toiletten und Bäder in einen größeren Raum wurde gelobt - und sie sei auch notwendig, immerhin seien 24 Mieter über 60 Jahre alt.

Zugleich wohnen dort 23 Familien - als eine Mutter eine Spielmöglichkeit für Kinder in der neuen Außenanlage einforderte, gab es aber kräftigen Gegenwind der älteren Mieter: es gäbe in Bodelshausen genug Spielplätze. Kreisbau-Geschäftsführer Sacher versprach, den Vorschlag zu prüfen und erklärte sich bereit, gegebenenfalls anstelle eines »Alibi-Spielplatzes« finanzielle Mittel für die Gemeinde Bodelshausen zur Verfügung zu stellen, um die vorhandenen Spielplätze aufzuwerten.

Deutlich wurde, mit welchen Einschränkungen die Bewohner zu kämpfen haben. Insbesondere, dass die Handwerker während der anvisierten vier Wochen Sanierungszeit pro Wohnung jederzeit Zutritt in diese genießen, sorgte durch »ständig offene Türen« für Unmut. Ärger gab es auch durch Stromausfälle. Die seien aber hauptsächlich auf die veralteten Elektroinstallationen zurückzuführen, erklärte Sacher. »Deshalb gehen wir auch umfassend an die Elektrik ran.« Viel Applaus gab es, als eine Seniorin feststellte: »Klar, wir waren alle psychisch belastet. Aber unser Bauleiter, da muss ich sagen: Hut ab. Hilfe kam immer, wenn ich sie gebraucht habe. Der Ton macht die Musik.«

Kreisbau-Geschäftsführer Matthias Sacher, Bauleiter Markus Hedrich und Holger Flaisch, Technischer Leiter bei der Kreisbau, in einem der neuen Badezimmer (die Duschkabine ist im Vordergrund nicht zu sehen). Diesen Raum teilten sich früher Badezimmer, WC und ein Flur. Foto: Alexander Thomys Kreisbau-Geschäftsführer Matthias Sacher, Bauleiter Markus Hedrich und Holger Flaisch, Technischer Leiter bei der Kreisbau, in einem der neuen Badezimmer (die Duschkabine ist im Vordergrund nicht zu sehen). Diesen Raum teilten sich früher Badezimmer, WC und ein Flur. Foto: Alexander Thomys

Insgesamt erschien die Stimmung gelöst, immer wieder wurde gelacht und gescherzt, auch wenn bei manchen Diskussionspunkten auch hitziger diskutiert wurde. Beruhigend wirkte auch das Versprechen von Kreisbau-Geschäftsführer Sacher, dass die Handwerker primär mit Baustrom arbeiten würden - sollten sie doch einmal Haushaltsstrom beziehen, würde dies direkt mit den Mietern abgerechnet. Zudem kündigte Sacher an, dass die Kreisbau aufgrund der Verzögerungen freiwillig auf zwei Monatswarmmieten verzichten würde. Die Versammlung endete mit Applaus - bei Häppchen und Getränken wurde noch rege weiterdiskutiert. Und viele Betroffene nutzten das Angebot, eines der bereits sanierten Badezimmer in Augenschein zu nehmen. (GEA)