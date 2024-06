Roswitha Dönnges zeigt »Die Facetten des Lebens« in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Anlässlich der Werkmonografie »Mit offenen Haaren über den Deich – Roswitha Dönnges 1940–2020« findet unter dem gleichen Titel vom Freitag, 7. Juni, bis Samstag, 6. Juli, die erste Retrospektive auf das vielfältige Oeuvre der Künstlerin statt. Die Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, in der Kulturhalle in der Nonnengasse 19. Die Tübinger Kulturamtsleiterin Dagmar Waizenegger begrüßt die Gäste. Anja Rumig, Kunsthistorikerin, führt im Gespräch mit Friederike Dönnges in das Werk der Kusterdinger Künstlerin ein.

Die Ausstellung zeigt an repräsentativen Werkgruppen aus allen Schaffensperioden die schöpferischen Facetten von Roswitha Dönnges. Ihre Fragen nach dem Wesen von Macht und Freiheit spiegeln sich darin wider. Dazu zählen gepolsterte Bildobjekte und Vollplastiken, an denen die Künstlerin die Schönheit, die Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens erfahrbar machen will. Gezeigt werden auch ihre handgefertigten Bücher aus wiederverwendeten Alltagspapieren und ihre Papierstücke in Form monumentaler Fahnen. Bei ihren Installationen aus Plastikmüll wiederum handelt es sich um einen Appell an die Verantwortungspflicht des Menschen gegenüber seiner Umwelt, die er nicht zuletzt mit allen anderen Kreaturen teilt.

Die Retrospektive soll veranschaulichen, wie Roswitha Dönnges ihre speziellen Arbeitsmaterialien mit einem ebenso speziellen Formenvokabular zum Sprechen bringt, um damit ihre Gedanken zum menschlichen Dasein unmittelbar in den Raum zu stellen.

Eine Ausstellungführung mit Anja Rumig wird am Freitag, 28. Juni, und Freitag, 5. Juli, jeweils um 16.30 Uhr angeboten. Es ist keine Anmeldung notwendig. Die Führungen sind kostenlos.

Die Ausstellung ist donnerstags und freitag von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr zu besichtigen. Weitere Infos online. (eg)

www.tuebingen.de/kulturhalle