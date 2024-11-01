Neues Kunstmuseum Tübingen eröffnet mit Lindenberg-Ausstellung

Kurator Frank Bartsch (links) und NKT-Chef Bernhard Feil freuen sich: Mit der Udo-Lindenberg-Retrospektive »Panik in Tübingen« öffnet das Neue Kunstmuseum Tübingen sein Pforten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Stockwerke auf einer Fläche von 50 mal 20,5 Meter. Multimedial umrahmte Ausstellungen unten. Oben ein Kino mit 50 Plätzen, das auf einer raumhohen LED-Wand Dokumentationen über die jeweils aktuellen Ausstellungen zeigen soll. Selbst physisch nicht vorhandene Werke sollen im Maßstab 1:1 zu sehen sein. Das NKT, so das Kürzel, soll als Forum für zeitgenössische Kultur dienen. Es soll Live Acts und Talkshows bieten. Schulklassen sollen es besuchen können, für Lehrkräfte werde es Vorbereitungsseminare geben.

Bernhard Feil, Geschäftsführer der Kunstgalerie »Art 28«, möchte im Neuen Kunstmuseum Tübingen moderne Kunst für jeden zugänglich und erlebbar machen. International renommierte Künstler und junge, aufstrebende Talente werden ihr Podium bekommen, versprach Feil am Mittwoch. Die Stadt freue sich darauf, sagte Baubürgermeister Cord Soehlke, der den kurzfristig erkrankt verhinderten Oberbürgermeister Boris Palmer beim Richtfest vertrat.

Künstler deren Werke Optimismus und Lebensfreude ausstrahlen

»Wir haben ein besonders Faible für Künstler, deren Werken Werke Optimismus und Lebensfreude ausstrahlen«, sagte Bernhard Feil während des Richtfests in der Schaffhausenstraße 123. Etwa die Likörelle von Udo Lindenberg: Mit der Ausstellung von Kunstwerken des Panikrockers – »Panik in Tübingen« – eröffnet das Neue Kunstmuseum Tübingen am 8. März seine Tore.

Der größte Teil von Lindenbergs musealem Werk sei zwischen 1995 und 2008 entstanden, ehe der Wahl-Hamburger sein musikalisches Comeback feierte, sagte Bernhard Feil. Er kenne Lindenberg seit über 20 Jahren. Am Vorabend des Richtfests, so Feil, seien beide und Kurator Frank Bartsch zusammengesessen, um letzte Details der Ausstellung zu besprechen.

Zuerst Ausstellungen von Udo Lindenberg, Peter Gaymann und Anne Geddes

Bartsch versicherte, Lindenberg werde Tübingen im Laufe der 13 Wochen währenden Ausstellung besuchen: »Er findet es toll, dass seine Werke im Neuen Kunstmuseum Tübingen zur Eröffnung ausgestellt werden.« An der Stadt sei er ohnehin interessiert, weil hier sein Vorbild Hermann Hesse eine Buchhändlerlehre absolvierte. Das Hesse Kabinett im Antiquariat Heckenhauer am Holzmarkt dürfte Lindenberg locken.

Neben Frank Bartsch war Peter Gaymann als Gast beim Richtfest des Neuen Kunstmuseums dabei. Der gebürtige Freiburger schuf innerhalb der letzten 50 Jahre mehr als 20.000 Bilder, Karikaturen und Cartoons auf Postkarten, in Magazinen und Büchern, sowie auf Briefmarken. Neben Hühnern sind vor allem Verständnis-Schwierigkeiten von Paaren Thema in den Werken Gaymanns, speziell in seinen Karikaturen für das Magazin Brigitte.

Am 8. März 2025 eröffnet das Neue Kunstmuseum Tübingen mit einer Ausstellung mit Kunstwerken von Udo Lindenberg. Am Mittwoch war Richtfest. Foto: Michael Sturm Am 8. März 2025 eröffnet das Neue Kunstmuseum Tübingen mit einer Ausstellung mit Kunstwerken von Udo Lindenberg. Am Mittwoch war Richtfest. Foto: Michael Sturm

An dessen 75. Geburtstag am 26. Juni beginnt die Retrospektive seiner Werke. Den Bau des Neuen Kunstmuseums Tübingen kommentierte Gaymann mit dem Motiv eines Cartoons: Da sitzen zwei Elefanten im Baum. Wie ist das möglich? – »Eine Frage der Atemtechnik!«

New Yorker Atelier von James Rizzi wird im NKT wieder aufgebaut

Am 16. August 2025 startet eine Ausstellung mit Fotografien von Anne Geddes, die persönlich anwesend sein wird. Die in Neuseeland lebende Australierin schuf poetisch zarte, humorvolle Werke. Ihr Hauptmotiv sind Baby- und Kinderbilder, oft sind Mütter mit im Bild. Die Anne-Geddes-Ausstellung trägt den Titel »Until now – ein fotografisches Poesiealbum« und blickt auf die kompletten 45 Jahre ihres Schaffens zurück. Dazu zählt der Bilder-Zyklus »Miracles. A Celebration of New Life« für den sich auch Weltstar Céline Dion fotografieren ließ.

Mit dem Pop-Art-Künstler James Rizzi ist Bernhard Feil auf besondere Weise verbunden – er verwaltet dessen Nachlass. Die Rizzi-Ausstellung wird spektakulär, weil dafür das New Yorker Atelier des Künstlers, samt Schlaf- und Wohnbereich, komplett abgebaut wurde, das – wieder aufgebaut – in Tübingen zu sehen sein wird, zum Teil allerdings hinter Glas. (GEA)