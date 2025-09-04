Aktuell Live-Blog

Nach Störung: Tübinger Rede-Duell läuft

Boris Palmer gegen Markus Frohnmaier: Am Freitag treffen der Tübinger Oberbürgermeister und der AfD-Landeschef in einem Streitgespräch aufeinander. Im GEA-Live-Blog erfahren Sie alles Wichtige über die Proteste und das Rede-Duell.