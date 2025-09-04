Nach Störung: Tübinger Rede-Duell läuft

Dem GEA folgen & informiert bleibenAktuell Live-BlogNach Störung: Tübinger Rede-Duell läuftBoris Palmer gegen Markus Frohnmaier: Am Freitag treffen der Tübinger Oberbürgermeister und der AfD-Landeschef in einem Streitgespräch aufeinander. Im GEA-Live-Blog erfahren Sie alles Wichtige über die Proteste und das Rede-Duell. Leere Plätze in Tübinger Hermann-Hepper-Halle: Rund 25 Störer wurden von der Polizei rausgebracht. Foto: Steffen Schanz Leere Plätze in Tübinger Hermann-Hepper-Halle: Rund 25 Störer wurden von der Polizei rausgebracht. Foto: Steffen Schanz Tübingen