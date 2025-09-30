Missbrauchsprozess gegen Tübinger Psychotherapeuten erneut verschoben

Tübinger Therapeut soll Patientin während einer Therapie sexuell missbraucht haben. Der Berufungsprozess vor dem Tübinger Landgericht wurde jetzt erneut verschoben.

TÜBINGEN. Der Berufungsprozess um einen angehenden Psychotherapeuten, der mit einer seiner Patientinnen ein sexuelles Verhältnis hatte, wurde am Montag vorläufig ausgesetzt. Der angeklagte Arzt war am Dienstag nicht zur Verhandlung vor dem Tübinger Landgericht erschienen. Der 63-Jährige ist derzeit wegen einer schweren depressiven Episode stationär in einer Esslinger Klinik. Der Prozess soll am 17. Oktober fortgesetzt werden.

Im April 2024 war der angehende Psychotherapeut aus Tübingen vom Schöffengericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass der 63-Jährige seine Patientin über Monate hinweg in einer Behandlungs- und Therapiesituation sexuell missbraucht hat. Angeklagt waren 52 Fälle im Zeitraum von Oktober 2020 bis Juni 2021. Dem Vorwurf der Vergewaltigung folgte das Gericht allerdings nicht.

Toxische Verbindung

Zum Zeitpunkt der Taten befand sich der 63-jährige Arzt und Wissenschaftler gerade in einer Facharztausbildung zum Psychotherapeuten. Er hatte die damals 35-jährige Frau, die an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet, im Sommer 2020 als Patientin in der Tübinger Uni-Klinik kennengelernt. In der Folge entwickelte sich eine sexuelle Beziehung, die der Arzt in dem Prozess auch einräumte.

Der Arzt hatte damals behauptet, er habe der Frau helfen wollen, »aber nicht als Therapeut, sondern aus Liebe«. Die Beziehung sei im »persönlichen Raum« geschehen. Das Gericht sah dies allerdings anders. Es war der Auffassung, dass der 63-Jährige die Frau sehr wohl therapeutisch begleitet habe. Es sei in jedem Fall »keine Beziehung auf Augenhöhe«, sondern vielmehr eine »toxische Verbindung« gewesen, so Richter Benjamin Kehrer bei der Urteilsverkündung im April 2024.

Uni-Klinik kündigte dem angeklagten Arzt

Der Angeklagte habe von der schweren Erkrankung der Frau gewusst und seine Überlegenheit für seine sexuellen Zwecke ausgenutzt. Dem Angeklagten sei bewusst gewesen, dass sein Verhalten »nicht zum Wohlergehen der Geschädigten« führe, so Kehrer damals bei der Urteilsverkündung. Nach dem Urteil leitete übrigens die Tübinger Uni-Klinik sofort ein Kündigungsverfahren ein und erteilte dem 63-Jährigen zusätzlich noch ein Hausverbot.

Ursprünglich war der Tübinger Arzt auch wegen Vergewaltigung angeklagt gewesen. Von diesem Vorwurf rückte das Gericht damals allerdings ab. Es gebe nicht ausreichend Beweise dafür, dass in einer der Nächte, als die Frau bei dem Arzt zu Hause gewesen war, etwas gegen ihren Willen geschehen sei, erklärte Kehrer.

Dies hatte Nebenklagevertreter Dr. Christian Laue aufgebracht. Er war der Meinung gewesen, der Angeklagte habe die 35-jährige Patientin gezielt in seine Wohnung gelockt, um auch gegen ihren Willen Sex mit ihr zu haben. Er sah den Vorwurf der Vergewaltigung als erwiesen an und forderte damals, allerdings vergeblich, eine vierjährige Haftstrafe für den Angeklagten.

Prozess schon einmal ausgefallen

So war es jetzt nicht verwunderlich, dass Laue für seine Mandantin in Berufung ging. Er hält das Urteil deutlich für zu milde. Auf der anderen Seite ging auch Verteidigerin Dr. Birgit Scheja in Berufung. Sie ist überzeugt, dass ihrem Mandanten strafrechtlich nichts vorzuwerfen ist. Es habe sich um kein Behandlungs- oder Therapieverhältnis gehandelt.

Nun muss sich die 23. Kleine Strafkammer des Tübinger Landgerichts mit den beiden Berufungen beschäftigen. Das hatte das Gericht jetzt auch am Dienstag vor. Fünf Verhandlungstage wurden für den Prozess angesetzt. Doch der Stuhl des Angeklagten blieb leer. Vor einigen Wochen war der Prozess schon einmal ausgefallen. Der 63-jährige Tübinger Arzt sei krank, hieß es damals.

Gutachter soll Verhandlungsfähigkeit überprüfen

Der zweite Anlauf, den Berufungsprozess zu starten, lief nun wieder ins Leere. Die vorsitzende Richterin verlas ein Schreiben der Esslinger Klinik, in dem es hieß, dass der 63-jährige Arzt wegen einer »schweren depressiven Phase« in stationärer Behandlung sei. Es sei derzeit nicht absehbar, wie lange diese Erkrankung andauere.

Das Gericht will sich nun aber selbst ein Bild vom psychischen Zustand des Angeklagten verschaffen. Der psychiatrische Gutachter Dr. Alex Theodor Gogolkiewicz, der im Prozess den Angeklagten begutachten sollte, wird nun den 63-Jährigen in der Esslinger Klinik aufsuchen, um sich ein Urteil über die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten bilden zu können. Zu welchem Schluss er kommt, wird er am 17. Oktober der Tübinger Strafkammer mitteilen. Dann will das Gericht entscheiden, wie es weitergeht. (GEA)