Meißelschlag fürs Gomaringer Feuerwehrhaus

Der scheidende Tübinger Landrat Joachim Walter (Dritter von links), Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß (Mitte) und Feuerwehrkommandant Stefan Röhm (Zweiter von rechts) schlagen symbolisch den Meißel für den Bau- und Umbaubeginn der Feuerwache in der Robert-Bosch-Straße.

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Es ist eine »umfangreiche« und »unausweichliche Maßnahme«, sagte Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß beim symbolischen Meißelschlag zum Bau- und Umbaubeginn des gemeindeeigenen Feuerwehrhauses. Mit 7,8 Millionen Euro rechnet die Wiesaz-Gemeinde für die Sanierung der Halle und der angrenzenden Gebäude. »Förderungen von rund 1,6 Millionen Euro konnten wir dabei abgreifen«, erklärte der Schultes - was immerhin knapp 20 Prozent des Gesamtpreises entspreche.

Im ersten Auftragsbündel seien bereits Leistung in Höhe von 1,26 Millionen Euro vergeben worden. »Ende September wollen wir dann den nächsten Schritt beschließen«, stellte Heß in Aussicht. Wenn alles glattlaufe - hoffentlich unfallfrei, wie der Bürgermeister betonte - sei die neue Wache am alten Standort in der Robert-Bosch-Straße im Frühjahr 2027 fertig.

Auch der scheidende Landrat Joachim Walter war zur feierlichen Eröffnung gekommen - als letzte Amtshandlung, wie Heß erwähnte. »Für uns Bürgermeister war er jederzeit ansprechbar.« Walter hob die Wichtigkeit eines modernen Feuerwehrhauses hervor: »Die Kameraden und Kameradinnen verdienen es, bei ihrer schweren und freiwilligen Aufgabe angemessen ausgerüstet zu sein.« (GEA)