Baubeginn am neuen Dirtbike-Park in Belsen. Zum Event des zehnten Mountainbike- & Musikfestivals am ersten Wochenende im Juli soll er fertig sein. FOTO: MEYER Baubeginn am neuen Dirtbike-Park in Belsen. Zum Event des zehnten Mountainbike- & Musikfestivals am ersten Wochenende im Juli soll er fertig sein. FOTO: MEYER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.