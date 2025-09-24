Mehr Parkplätze fürs Mössinger Hoeckle-Areal

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Es schien, als sorgte eine Wortmeldung zum Bebauungsplan-Entwurf für das Hoeckle-Areal doch noch für Irritationen. »Wir beschließen doch heute nur die erneute Auslegung, sonst nichts?«, wollte Marc Eisold (FWV) wissen, was eigentlich aus dem Beschlussvorschlag klar hervorging, um dann aber noch hinzuzufügen: »Dann kann der Gemeinderat danach ja noch mal diskutieren.«

Es war offensichtlich, dass OB Michael Bulander und Baubürgermeister Martin Gönner von der Aussicht auf weitere Diskussionsrunden nicht sonderlich begeistert waren. »Natürlich«, antwortete Bu-lander, »können Sie immer noch Anderes beschließen, aber wir müssen doch auch zum Ziel kommen. Wir sollten Wohnraum schaffen und nicht verhindern.« Oder wie es Dr. Eberhard Heinz (CDU) formulierte: »Wir machen da schon so lange dran rum. Jetzt sollten wir mal einen Kopf dran machen.«

35 Stellplätze waren vorgesehen

Schließlich hatte der Gemeinderat bereits die zweite Auslegungsrunde zu beschließen. Die war notwendig geworden, weil gegenüber dem Planentwurf vom Anfang des Jahres weitere Änderungen eingearbeitet wurden. Jetzt gibt es wieder vier Wochen Zeit, in der von öffentlicher und privater Seite Anregungen und Bedenken vorgebracht werden können, über die der Gemeinderat dann wieder entscheiden muss. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft das Thema Parkplätze für das insgesamt 4,7 Hektar große Gebiet. 2023 hatte der Gemeinderat zunächst beschlossen, dass für jede der rund 450 Wohneinheiten ein Stellplatz vorzusehen ist. Die werden in insgesamt acht Tiefgaragen geschaffen, allerdings als private Stellplätze. Deshalb forderte eine Mehrheit des Gemeinderats, pro Wohneinheit noch einmal 0,2 Parkplätze, also 90, auf dem Gelände zu schaffen.

Ganz gelingt das allerdings nicht. Im Plangebiet waren bisher 35 Stellplätze vorgesehen. Jetzt sollen es 63 werden, vor allem weil am zentralen Quartiersplatz 32 statt der bislang geplanten 13 Parkplätze angelegt werden sollen. »Das ist möglich, ohne dass die Qualität des Platzes beeinträchtigt wird«, versicherte Architekt Mathias Hähnig. 48 zusätzliche Parkplätze werden außerhalb des Plangebiets ausgewiesen, davon allein 39 an der östlichen Lichtensteinstraße. Insgesamt sieht der neue Planentwurf 78 zusätzliche Stellplätze vor. Mehr wäre aus Sicht der Verwaltung nur auf Kosten von Bäumen oder Spiel- und Sportflächen möglich. Die Kosten für die Herstellung der insgesamt 47 Parkplätze östlich der Lichtensteinstraße in Höhe von 270.000 Euro übernehmen die beiden Bauträger BPD Immobilienentwicklung und Hofmann Haus.

Eine Einwendung gegen den Planentwurf kam von einem Anlieger. Er befürchtet, dass er finanzielle Einbußen hat, weil durch die hohen Gebäude und die Verschattung die Leistung seiner Photovoltaikanlage beeinträchtigt wird. Ein Gutachten, so Sachgebietsleiterin Marietta Rienhardt, habe jedoch ergeben, dass die Beeinträchtigung nur sehr gering ist, zumal das Gebäude auch gedreht worden sei. Das sei laut Gerichtsurteilen »hinnehmbar«.

Auch die Tatsache, dass die maximale Gebäudehöhe um 50 Zentimeter angehoben werde, spiele in diesem Fall keine Rolle. Die Anhebung sei notwendig, erläuterte Mathias Hähnig, um kostengünstigere Systembauweise zu ermöglichen.

Zentralen Treffpunkt schaffen

Kritik an der Ausweisung von mehr Stellplätzen übte Katharina Matheis (Grüne): »Das ist leider ein Rückschritt. Damit wird das Konzept von einem autofreien Quartier konterkariert.« Besonders kritisch ist aus ihrer Sicht, dass gerade Fläche auf dem zentralen Quartiersplatz weiteren Parkplätzen geopfert wird. Das nehme die Möglichkeit, dort einen zentralen Treffpunkt zu schaffen. Auch seien angesichts der Klimaentwicklung Bäume keine einfache Verfügungsmasse. Trotz der Einwände stimmte sie dem Planentwurf jedoch zu: »Wir wollen das Projekt nicht scheitern lassen.«

Jetzt heißt es aber erst einmal, das Ergebnis der erneuten Auslegung abzuwarten. Bevor der Gemeinderat mit dem Satzungsbeschluss dann endgültig einen Knopf dran machen kann, steht erst noch die Beratung des städtebaulichen Vertrags an. Dieser regelt zum Beispiel, wie viele geförderte Wohnungen und wie viele Wohnungen es in welcher Größe geben soll und wie sich die Bauträger an den Kosten von Infrastrukturmaßnahmen, etwa einer Kita, beteiligen müssen. (GEA)