Mössinger Vogelschutzzentrum: Wie man verletzten Vögeln helfen kann

MÖSSINGEN. Manche der kleinen Vögel schauen schon wieder neugierig aus der Voliere, andere kämpfen um ihr Leben. Über 1.000 Vögel wurden in diesem Jahr bereits beim Nabu-Vogelschutzzentrum in Mössingen abgegeben. Vögel, die aus dem Nest gefallen oder vor die Fensterscheibe geflogen sind, von der Katze erbeutet wurden oder auf eine andere Art einen kranken oder hilflosen Eindruck machten, werden oft von besorgten Menschen hierhergebracht, damit sie Hilfe bekommen. Rund ein Drittel konnte wieder in fittem Zustand ausgewildert werden.

Hanna Vogel und Lenya Fullen absolvieren im Vogelschutzzentrum ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, das im vergangenen Sommer begann. Seitdem haben die beiden jungen Frauen viel erlebt und gelernt. Im Gespräch mit ihnen wird schnell klar, wieviel Sachkenntnis nötig ist, um Wildvögeln wirklich zu helfen. Mit Selbstversuchen kann man sie unter Umständen verletzten oder kranken Vögeln mehr schaden als helfen.

Was kann man tun, wenn ein Vogel gegen die Fensterscheibe knallt und reglos liegen bleibt? »Dann sollte man ihn auf ein Handtuch in einen abgedunkelten Karton mit Luftlöchern legen und ihn zwei bis drei Stunden völlig in Ruhe lassen«, erläutert Lenya Fullen. Fressen müsse er nicht und ein Wassernapf sei gefährlich, da der Vogel darin ertrinken könne. Niemals solle man ihm Wasser einflößen, da dieses in die Luftröhre geraten könne, sodass der Vogel erstickt.

Scheinbar verlassene Jungvögel erstmal beobachten

Wenn er nach einiger Zeit noch lebe und es ihm wieder besser gehe, könne er freigelassen oder sicherheitshalber nach Mössingen gebracht werden. »Den Transport im Auto und in einem dunklen Karton vertragen die Vögel meist ganz gut, wenn sie durch ein Handtuch abgestützt werden«, so die Expertinnen. Der Karton müsse allerdings fest verschlossen werden, damit der Vogel nicht während der Fahrt im Auto entwischt und darin herumflattert.

Fänden Spaziergänger einen Jungvogel, der scheinbar verlassen auf dem Boden hüpfe, so sei Aktionismus nicht ratsam. »Sie sollten die Situation aus einiger Entfernung beobachten, denn oft sind die Eltern ganz in der Nähe und kümmern sich sehr wohl um den Nachwuchs«, so Hanna Vogel. Den Tieren Katzen-, Hundefutter oder gar Hackfleisch zu bringen, verursache tödliche Verdauungsprobleme. Haferflocken füllten zwar den Magen, enthielten aber nicht die richtigen Nährstoffe.

Jede Stunde füttern

Besonders problematisch sei, wenn ein Vogel von der Katze mitgebracht werde. »Katzen haben im Speichel viele Bakterien, die durch die spitzen Zähne regelrecht in den Vogel injiziert werden, schon bei einer leichten Ritzung«, erläutert Lenya Fullen. Auch wenn der Vogel zuerst noch fit wirke, sterbe er oft in wenigen Tagen an einer Infektion. »Deshalb sollte er sofort zu uns gebracht werden, um mit Antibiotika versorgt zu werden.« Vorher solle man kurz im Zentrum anrufen und die Lage schildern.

Im Zentrum würden Jungvögel von Sonnenaufgang bis -untergang jede Stunde gefüttert. Viel Aufwand, aber das entspreche dem artgerechten Umgang. Wichtig sei auch, dass der Vogel zusammen mit Artgenossen aufwachse. Gefundene Rabenvögel wie Elstern, Krähen und Dohlen prägten sich als Jungtiere innerhalb von Tagen auf den Menschen und verleiteten dazu, sie zu behalten. Das schaffe jedoch gleich drei Probleme. »Sie sind schnell nicht mehr mit Artgenossen kompatibel, und sie greifen nach der Geschlechtsreife andere Menschen an, die vermeintlich in ihr Territorium eindringen«, so Hanna Vogel. Darüber hinaus sei das Halten von Wildvögeln ohnehin verboten.

30 Weißstörche

Aktuell hat das Zentrum rund 150 Vögel in Pflege. Darunter waren bis jetzt auch über 30 Weißstörche, viel mehr als sonst, wie Zentrumsleiter Dr. Daniel Schmidt-Rothmund berichtet. Das Mössinger Zentrum ist die Auffangstelle für ganz Baden-Württemberg. Der Storchenbestand habe sich zwar insgesamt in den vergangenen Jahren erholt, aber durch die zu trockene erste Jahreshälfte fehlte es an Nahrung. Häufiger als sonst würden daher Storcheneltern die Jungtiere mit geringerer Überlebenschance aus dem Nest werfen, so der Nabu-Weißstorchbeauftragte Stefan Eisenbarth in einer Pressemitteilung.

Ein Drittel bleibt das ganze Jahr Wie das Vogelschutzzentrum mitteilt, fällt immer öfter die Reise der Weißstörche aus dem Südwesten kurz aus und ihr Flugziel liegt fast um die Ecke – in Frankreich oder Nordspanien statt in Marokko oder Mali. In Oberschwaben bleibt rund ein Drittel der Störche ganzjährig im Brutgebiet. Wie erfolgreich die Storcheneltern im Südwesten 2025 gebrütet haben, steht erst gegen Ende des Jahres fest, wenn alle Hostbetreuenden im Land ihre Zahlen an die Landesweißstorchbeauftragte Judith Opitz gesendet haben. (GEA)

Die Jungstörche stolzieren in Mössingen durch ihre Großvoliere und werden versorgt, bis sie flugfähig sind und sich selbst ernähren können. Dann werden sie ausgewildert, teilweise auch in Mössingen direkt. »Storchenhotspots sind bei uns Orte wie Bad Saulgau, Zwiefalten und Zwiefaltendorf«, so Tierpfleger Jürgen Wuhrer. Storchenbeauftragte der jeweiligen Landkreise, Polizei und Feuerwehr brächten die Tiere nach Mössingen, seltener Privatpersonen. »Einen Storch selbst zu transportieren, ist nicht ratsam. Leicht kann man ihn verletzen oder selbst vom spitzen Schnabel getroffen werden.«

Einen Wildvogel in Mössingen abzugeben, ist gratis. Wer möchte, kann sich später erkundigen, wie es dem kleinen Patienten geht. Das Zentrum bietet Gruppenführungen, ornithologische Informationen und Umweltbildung an. (GEA)