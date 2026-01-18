Mössinger Vesperkirche gestartet: Ort der Begegnung bei warmen Essen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Die Grundidee einer Vesperkirche ist simpel: In der kalten Jahreszeit einen Ort der Begegnung zu schaffen, an dem es kostenlos warmes Essen und Zeit für Gespräche gibt. In Mössingen ist jetzt die fünfte Runde der »Vesperkirche unterwegs« gestartet: An den kommenden sechs Wochenenden gibt es samstags und sonntags an sieben verschiedenen Orten die Möglichkeit zum Zusammenkommen.

Anders als in Großstädten, wo die Anlaufstelle täglich geöffnet hat, und Beratung, Seelsorge und medizinische Betreuung angeboten wird, zielt die Aktion in der Steinlachstadt nicht auf Obdachlose ab. Sie hat auch nicht nur Arme, Einsame und soziale Randgruppen einer Stadtgesellschaft im Blick. Die Grundidee des früheren Belsener Pfarrers Andreas Kopp war, nicht nur Bedürftigen eine warme Mahlzeit auszuteilen, sondern vor allem den Menschen Möglichkeit zur Begegnung schaffen.

Hochbetrieb in der DRK-Küche am Auftakttag. Foto: Jürgen Meyer Hochbetrieb in der DRK-Küche am Auftakttag. Foto: Jürgen Meyer

Zugezogene und Nachbarn, mit Menschen, die allein leben oder als Geflüchtete unter uns wohnen. Willkommen sind Kontaktsuchende und Menschen, die gerne gemeinsam mit anderen ins Gespräch kommen, Unterstützung oder einen Rat brauchen.

Zum Auftakt am Samstag in der DRK-Rettungswache freuten sich Mitinitiator und Ortsvereins-Vorsitzender Eberhard Bazlen sowie Schirmherr Oberbürgermeister Michael Bulander über den erneut regen Andrang.

Miteinander ins Gespräch kommen steht im Vordergrund der Vesperkirche. Foto: Jürgen Meyer Miteinander ins Gespräch kommen steht im Vordergrund der Vesperkirche. Foto: Jürgen Meyer

»Es kommen stetig mehr Leute, und der Kreis der Ehrenamtlichen, die helfen, hat sich enorm erweitert«, so Bazlen. So sind im fünften Jahr die Firstwaldschule und der Original Steinlachtaler Fasnets-Verein dazugestoßen. Sie reihen sich in die Vereine ein, die in den Stadtteilen mithelfen. Federführend neben dem DRK Mössingen-Ofterdingen sind der Islamische Moscheeverein, die katholische Kirchengemeinde, die Evangelisch-Methodistische Kirche und vor allem die Evangelischen Kirchengemeinden aller Stadtteile.

Spendenbox für Solidaresser im Rettungswache-Saal. Foto: Jürgen Meyer Spendenbox für Solidaresser im Rettungswache-Saal. Foto: Jürgen Meyer

Rund 3.500 ausgegebene Essen im Vorjahr zeugen vom Erfolg der Aktion – und der Nachfrage. Bulander dankte allen Aktiven für den Beitrag zum Miteinander in der Stadt. »Hier kommen Leute aus verschieden gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Schichten und Gruppen bei einem guten Essen zusammen und ins Gespräch.« Er freute sich besonders über die »Solidaresser«; Leute, die keinesfalls bedürftig sind, aber sich zwischen die Besucher setzen, mitessen und nachher einen ordentlichen Betrag in die Spendenbox stecken. Sowie die Unternehmen, Firmen und Privatleute, die ein Großteil der Lebensmittel gespendet haben – und weiterhin spenden werden.

Kostenlose Essenausgabe für Selbstabholer oder Bedürftige, die beliefert werden. Foto: Jürgen Meyer Kostenlose Essenausgabe für Selbstabholer oder Bedürftige, die beliefert werden. Foto: Jürgen Meyer

Jetzt war es das DRK, ab nächste Woche sind andere ehrenamtliche Küchenteams der unterschiedlichen Gastgeber am Kochen und Backen von kostenlosen Mahlzeiten. Serviceteams heißen die Gäste zwischen 11.30 und 14 Uhr am gedeckten Tisch willkommen. In der Rettungswache haben die Sängerinnen des neu gegründeten Frauenchors Bel’Achord die Schützen umgebunden und den Gästen an den Tischen serviert. Zweihundert Essen hat das DRK-Feldküche-Team vorbereitet. Los ging's mit gebackenem Leberkäse mit Bratkartoffeln und Zwiebelsoße – auf Wunsch mit Spiegelei. Kaffee und Kuchen rundeten das Mittagessen ab. Am Sonntag folgte auf eine Flädlesuppe Schaschlik mit Gemüsespätzle und Pudding im Glas.

Termine der Vesperkirche 24./25. Januar: Ev. meth. Kirche Mössingen in der Christuskirche, Bädergasse.

31. Januar/1. Februar: Ev. Kirche und Talheimer Vereine in der Turn- und Festhalle Talheim.

7./8. Februar: Islamischer Moscheeverein Mössingen in der Pausa Tonnenhalle.

14./15. Februar: Ev. Kirche Belsen in Gottlieb-Schwarz-Gemeindehaus.

21./22. Februar: Kath. Kirche Mössingen im katholischen Gemeindezentrum.

28. Februar/1. März: Ev. Firstwaldgymnasium auf dem Schulgelände am Firstwald.

7./8. März: Org. Steinlachtaler Fasnachts-Verein in der Feuerwehrwache Mössingen.

21./22. März: Ev. Kirche Öschingen und Lebenswertes Öschingen im Evang. Gemeindehaus.

28./29. März: Ev. Kirche Mössingen in der Johanneskirche Bästenhardt. (GEA)

Die Essen konnten auch nach Hause mitgenommen werden. In der Rettungswache-Garage wurde eine Ausgabestelle eingerichtet. Die Bürgerstiftung, die Feuerwehr und das THW übernehmen die Essenslieferungen an die Menschen, die nicht aus dem Haus können. Alle die, die diesen Service in Anspruch nehmen wollen, sind gebeten, sich jeweils bis Mittwochvormittag beim evangelische Pfarramt in Belsen bis Mittwochvormittag unter der Nummer 07473/5775 zu melden. (GEA)