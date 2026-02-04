Kurioses und Bedeutendes zur Musik in den Tübinger Sammlungen

Musik, nicht nur unten auf der Erde, sondern auch in höheren Sphären: Zwei Genien auf einem Gemälde aus der Bologneser Schule, seit 1850 im Besitz der Uni, und irgendwann nach ihrer Entstehung in einen zu kleinen Rahmen gepresst. Mit Kerze und einem posaunenartigen Instrument.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN . Rund 80 Sammlungen quer durch alle Fächer. Zwei davon stehen auf der Weltkulturerbeliste der Unesco: die 40.000 Jahre alte Eiszeitkunst und die Pfahlbauten aus dem Alpenraum. Spektakulär nicht nur für Dino-Freunde sind auch die Ammoniten und Flugsaurier bei den Paläontologen. Genauso die Abgüsse der antiken Statuen im Rittersaal. Oder die Funde aus Ägypten - von der Original-Opferkammer aus der Umgebung der Pyramiden bis zu Grabbeigaben und Inschriften. Vieles andere hingegen ist weit weniger bekannt.

Ernst Seidl arbeitet seit Jahren daran, die Schätze der Uni besser zur Geltung zu bringen. 2024 hat der Direktor des Uni-Museums einen 520 Seiten starken umfassenden Überblick über die »Kunst an der Universität Tübingen« herausgebracht. Keine vollständige Sichtung, sondern eine gelungene Auswahl. Danach hat sich der 64-Jährige die Musik vorgenommen.

Ausgangspunkt war das Jubiläum der Musikwissenschaftler an der Uni. Sie feierten 2023 die Gründung ihres Instituts vor 100 Jahren. Da gab's etliche Aktivitäten und auch eine Schau der Musikinstrumente. Seidl findet ohnehin ganz generell: »Das Potenzial unserer Sammlungen ist irrsinnig - und die Beschäftigung damit macht Spaß.«

Ausgestorbene Instrumente: Eine Ophikleide, ein rund 2,80 Meter langes Metallrohr. In mehreren Bühnenwerken aus der ersten Hälfte und Mitte des 19. Jahrhunderts zu hören. Hector Berlioz mochte sich mit der Tröte nicht anfreunden. Er ärgerte sich über den »monströsen Klang«. Die Ophikleide sei im Orchester »so fehl am Platz wie ein Nilpferd in einer Voliere voller Paradiesvögel.« Foto: Valentin Marquardt/Uni Tübingen Ausgestorbene Instrumente: Eine Ophikleide, ein rund 2,80 Meter langes Metallrohr. In mehreren Bühnenwerken aus der ersten Hälfte und Mitte des 19. Jahrhunderts zu hören. Hector Berlioz mochte sich mit der Tröte nicht anfreunden. Er ärgerte sich über den »monströsen Klang«. Die Ophikleide sei im Orchester »so fehl am Platz wie ein Nilpferd in einer Voliere voller Paradiesvögel.« Foto: Valentin Marquardt/Uni Tübingen

Wer so ein Mammutwerk in Angriff nehmen will, tut gut daran, sich Unterstützer zu suchen. Der Kunsthistoriker hat als Ausgangspunkt ein Praxis-Seminar genommen. Innerhalb von zwei Semestern entwickelten Seidl und Musikwissenschaftler Thomas Schipperges zusammen mit den Studierenden ein Konzept und gewannen 40 Autoren für die Texte. Die Fotos steuerte in gewohnter Qualität Valentin Marquardt bei. Eigentlich wollte man die Publikation bis Ende 2025 ausgeliefert haben, doch das hat nicht ganz gereicht.

Der dickste Band überhaupt

Herausgekommen ist »das dickste Werk, das wir je gemacht haben«, wie Seidl hervorhebt. Mit 550 Seiten übertrifft der »Musik-« den »Kunst«-Band noch um 30 Seiten. Und wer irrtümlicherweise glaubt, eine komplette Bestandsaufnahme in der Hand zu halten, stellt fest: Natürlich ist nicht alles verzeichnet, was sich in den vielen Sammlungen zum Thema verbirgt. Aber es ist eine höchst umfangreiche Auswahl an Objekten, die keine Wünsche mehr offen lässt.

Der Bogen reicht von bedeutend und erstaunlich bis kurios. Es startet mit den 40.000 Jahre alten Flöten aus Vogelknochen, die die Urgeschichtler wieder funktionstüchtig zusammengesetzt haben und die als Sensationsfunde weltweit Beachtung finden. Es folgen Bankettszenen aus Mesopotamien mit Harfe oder Leier und antike Darstellungen der alten Ägypter, Griechen und Römer. Die Empirischen Kulturwissenschaftler sind vertreten mit ihrem Archiv der Alltagskultur: von der Schallplatte mit Sandmännchens musikalischem Abendgruß bis zum Dual-Plattenspieler und dem Uher-Tonbandgerät.

Ein Dachzegel mit dem Bildnis von Frédéric Chopin. Aus einer limitierten Sammler-Edition, mit Urkunde. Der Ziegel selbst soll vor mehr als 200 Jahren entstanden sein. Bemalt wurde er erst 1986. Foto: Valentin Marquardt/Uni Tübingen Ein Dachzegel mit dem Bildnis von Frédéric Chopin. Aus einer limitierten Sammler-Edition, mit Urkunde. Der Ziegel selbst soll vor mehr als 200 Jahren entstanden sein. Bemalt wurde er erst 1986. Foto: Valentin Marquardt/Uni Tübingen

Im Uni-Archiv fand sich die Glocke des Martianums, die nach 1680 die Stipendaten zum Aufstehen und zum Essen rief. Die Ethnonolgen steuerten eine Röhren-Zither aus Madagaskar bei und ein buntes Schnitzwerk von den Tabar-Inseln in Ozeanien, auf dem auch eine Panflöte zu entdecken ist. Auch das Tübinger Weltraum-Teleskop hat einen Bezug zur Musik. Es trägt den Namen Orfeus nach dem göttlichen Sänger der griechischen Mythen. Und es ist das einzige Spiegel-Teleskop, das nach zweimaligem Flug im All unbeschadet zur Erde zurückkehrte. Begleitet wird jedes Foto von einem kleinen Text. Dazwischen gibt's knapp gefasste Zusammenfassungen zum Beispiel darüber, welche Baumhölzer aus dem Arboretum geeignet sind für den Bau von Instrumenten.

Der nächste Band: Zur Archäologie

Geboten wird auch reichlich Skurriles und Kurioses: ein Pfeifenkopf aus Prozellan, auf dem Flöten abgebildet sind, ein Harlekin, der Saltarello tanzt und das physikalische Prinzip des stabilen Gleichgewichts demonstriert - oder ein Zielgestein, auf dem das Bildnis von Chopin zu sehen ist. »Es gibt überall etwas zu entdecken«, sagt Seidl und denkt dabei unter anderem an die Glasfenster in der Stiftskirche, wo König David mit Harfe dargestellt ist, oder das Ulrichstor des Schlosses, auf dem Besucher eine Art Vorläufer der Tuba entdecken können.

Typisch Seidl: Kaum hat er was fertig, startet er schon die nächste Erkundung. Der Archäologie wird der dritte Band gewidmet sein. Er soll zum Jubiläum »550 Jahre Universität Tübingen« 2027 herauskommen. Und auch das wird unter Garantie kein schmales Heftchen. (GEA)