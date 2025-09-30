Kerkeling in Rottenburg geehrt - und fordert AfD-Verbot

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Verleihung des Eugen-Bolz-Preises in Rottenburg ist ein Fest der Demokratie. Und war dies auch in diesem Jahr, als der Autor, Komiker und Schauspieler Hans Peter »Hape« Kerkeling ausgezeichnet wurde. Was in früheren Zeiten ausschließlich ein Grund zum Feiern gewesen wäre, barg in diesem Jahr auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Streifenwagen waren rund um die Halle postiert, die Preisverleihung beobachteten zwei Polizeibeamte aus dem rückwärtigen Bereich der Halle. Ihre Präsenz zeigte: Der Ton ist rauer geworden in Deutschland. Kerkeling selbst und seine Laudatorin, die Journalistin und Fernsehmoderatorin Dunja Hayali, berichteten von offenen Anfeindungen in den vermeintlich sozialen Medien.

»Leider ziehen dunkle Wolken auf. Es erscheint wie ein Unfall in Zeitlupe«, berichtete Hayali von ihren Empfindungen. »Wie rasant es in Wirklichkeit geht, sehen wir in den USA. Die Rechten weltweit vernetzen sich und sagen heute offen, was sie wollen. Seriöse Medien werden diskreditiert, Fakenews verbreitet«, kritisierte die 51-Jährige und fragte: »Muss eine Demokratie das aushalten, dass viele Menschen heute das Schweigen lernen, weil sie online angegriffen und angegangen werden?« In diesen Zeiten brauche es Menschen, »die Haltung zeigen und zu ihren Überzeugungen stehen«. Hape Kerkeling sei ein solcher Mensch, lobte Hayali. Kerkeling setzt sich inzwischen immer wieder in Statements für Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechte ein, etwa auch als Pate der »Aktion Courage – Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«.

Die Festhallle war voll besetzt, den musikalischen Rahmen setzte die Stadtkapelle Rottenburg. Foto: Alexander Thomys

Dies wurde auch bei der Verleihung des Eugen-Bolz-Preises deutlich, als Kerkeling seine Dankesworte nutzte, um sich klar gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Eigentlich wolle er »Freude und Leichtigkeit verbreiten«, erklärte der 60-Jährige in Anspielung auf seine erfolgreiche Karriere. »Doch diese Leichtigkeit scheint aus Deutschland verflogen zu sein. Dabei sind wir doch ein glückliches Land, mit einer friedlichen Revolution und großem Wohlstand.« Deshalb spüre er heute eine »Verantwortung gegenüber der Verfassung« und erhebe seine Stimme - auch im Hinblick auf seine Familiengeschichte: Kerkelings Großvater wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und überlebte das KZ Buchenwald, wo US-Soldaten die Häftlinge befreiten. »Er verließ das Lager als gebrochener Mann«, schilderte Kerkeling und mahnte, dass der Rechtsextremismus nicht überwunden sei: »Diese Feinde der Demokratie gibt es heute wieder.«

»Eine Partei, sie sich nicht an die demokratischen Spielregeln hält, lässt sich nicht auf dem Spielfeld der Demokratie bekämpfen«

Die vergangenen 80 Jahre demokratischer Kultur seien »ein großes Glück« für Deutschland gewesen. »Dieses Fundament unserer Demokratie und Freiheit gilt es zu bewahren«, sagte Kerkeling, um anschließend die AfD ins Visier zu nehmen. Die von der Partei ausgehende Gefahr sei nicht zu unterschätzen. Die Partei stelle die demokratische Grundordnung infrage, untergrabe das Vertrauen in Demokratie, Justiz und Presse und »entmenschliche Menschen mit Migrationshintergrund«. Daher sei »die AfD ist ein Angriff auf unsere DNA«, sagte Kerkeling und sprach sich für ein Verbotsverfahren aus - unterbrochen vom Applaus der Besucher in der voll besetzten Festhalle. Die Angst vor einem Scheitern eines Verbotsverfahrens sei »grotesk und hasenfüßig«. Schließlich hätten die Väter des Grundgesetzes mit der Möglichkeit des Parteiverbots einen »mächtigen Hebel« hinterlassen, um die Demokratie zu schützen. »Eine Partei, die sich nicht an die demokratischen Spielregeln hält, lässt sich nicht auf dem Spielfeld der Demokratie bekämpfen.« Erst recht nicht, betonte Kerkeling, wenn sie machtvolle Verbündete wie Trump und Putin an ihrer Seite wisse. Für den gebürtigen Recklinghausener ist daher klar: »Ein Verbot wäre ein starkes Signal.«

Kerkeling sprach sich aber auch dafür aus, den Dialog nicht aufzugeben. »Es wäre sicher falsch, alle AfD-Wähler in die gleiche Ecke zu stellen wie die Verfassungsfeinde in der AfD«, betonte Kerkeling und rief die Bürger auf, ihre Stimme zu erheben: »Reden Sie miteinander. Versuchen Sie, zu verstehen. Aber machen sie die roten Linien klar.« So könne man etwa über die Migrationspolitik streiten, »nicht aber über grundlegende Menschenrechte«. Ob all dieser ernsten Themen vergaß Kerkeling seinen Ursprung im Bereich des Humors keineswegs. »Humor ist das beste Mittel gegen Verzweiflung. Und ein Lachen kann Mut machen«, sagte der erfolgreiche Entertainer und versprach: »Ich werde mich auch weiterhin trauen, meinen Mund aufzumachen. Unsere Demokratie braucht unsere Stimmen.« (GEA)