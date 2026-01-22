Jugendfarm Kusterdingen: Entscheidung gegen die Schwächsten

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Um es gleich vorneweg zu sagen: Die Entscheidung des Kusterdinger Gemeinderates ist falsch. Dort wurden am Mittwochabend, in einer quälend langen und diskussionsreichen Haushaltsdebatte, schlicht Äpfel mit Birnen verglichen. Die Jugendfarm wurde mit normalen Vereinen gleichgesetzt - und dieser Vergleich hat ihr drastische Kürzungen beschert. Betreiben aber Vereine Jugendarbeit, tun sie dies in erster Linie, um den Nachwuchs für die eigene Sportmannschaft oder das Orchester zu gewinnen. Offene Jugendarbeit dagegen, wie sie die Jugendfarm Härten betreibt, dient dem Zusammenleben. Sie will Kinder auf dem Weg des Erwachsenwerdens zu verantwortungsbewussten und empathischen Menschen begleiten. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.

Damit erreicht die offene Jugendarbeit die Schwächsten der Gesellschaft: Kinder und Jugendliche, die auf kostenlose Angebote angewiesen sind. Deren Eltern oft nicht ins örtliche Vereinsleben integriert sind. Und die keine Lobby haben. Auf der Jugendfarm treffen sie auf Kinder aus verschiedenen Elternhäusern. Was die Integration, das Verständnis füreinander fördert. Und: Alle Kinder lernen dort den Umgang mit Tieren, mit Handwerkszeug und kochen beim Mittagessen mit. Erfahrungen, die heutige Smartphone-Generationen brauchen.

Niemand käme auf die Idee, Musikschulen die Finanzierung zu kappen, weil dort Musiklehrer bezahlt werden. Und zu argumentieren: Die könnten ja auch ehrenamtlich unterrichten. Bei der offenen Jugendarbeit dagegen wird die Wirkung, der präventive Aspekt, stets infrage gestellt: Ein bisschen mit Kindern spielen, das kann ja jeder. Offene Jugendarbeit bedeutet aber viel mehr: Ansprechpartner sein, Vorbild für Kinder, die oft am Rand stehen. Schüchterne Kinder in Spiele miteinbeziehen, den Kindern durch Jugendpartizipation zeigen, wie die Demokratie funktioniert. Behinderte Kinder integrieren. All das benötigt professionelle Sozialpädagogen.

Die Jugendfarm ist ein Verein. Die 55 Mitglieder haben den Platz mit großem Engagement aufgebaut. Doch professionelle Jugendarbeit erfordert auch professionelle Mitarbeiter (und damit Geld von der Gemeinde). Nicola Otto sagt zurecht: »Wir sind ein Träger der Jugendhilfe, kein klassischer Verein.« Schade, dass diese Erkenntnis im Kusterdinger Gemeinderat fehlte. Vielleicht geschieht noch ein Wunder. Auch der Landkreis, bei allen Sparzwängen, sollte sich für die Jugendfarm stark machen. (GEA)

alexander.thomys@gea.de