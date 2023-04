Die weißen Flecken sind die Suchräume für Windkraftanlagen. Die grauen Flächen sind aufgrund der Besiedlung, der Infrastruktur und des Naturschutzes ausgeschlossen, blaue Flächen werden aufgrund des Artenschutzes vorerst nicht berücksichtigt. Mit einem roten Stern markiert sind bedeutsame Kulturdenkmäler wie das Schloss Lichtenstein. Foto: REGIONALVERBAND Die weißen Flecken sind die Suchräume für Windkraftanlagen. Die grauen Flächen sind aufgrund der Besiedlung, der Infrastruktur und des Naturschutzes ausgeschlossen, blaue Flächen werden aufgrund des Artenschutzes vorerst nicht berücksichtigt. Mit einem roten Stern markiert sind bedeutsame Kulturdenkmäler wie das Schloss Lichtenstein. Foto: REGIONALVERBAND

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.