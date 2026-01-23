In Mössingen soll bald Strom aus Batterien fließen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Anfang war es graue Theorie. In Tübingen hat Justus Hoffmann internationale Volkswirtschaft studiert und seine Diplomarbeit über die Kosten der erneuerbaren Energien geschrieben. Seit sieben Jahren ist der 45-Jährige nun Betriebsleiter der Stadtwerke Mössingen und in dieser Funktion mit den realen Kosten der Energiewende konfrontiert. Und diese erfordert nicht nur viel Geld, sondern auch Flexibilität. Die Rahmenbedingungen ändern sich manchmal schnell, was den Abschied von manch schönem Projekt erfordert. So haben die Stadtwerke im Herbst Pläne für eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff aufgegeben, und Freiflächen-Photovotaikanlagen sind im Moment auch kein Thema mehr.

Weil es vor allem über die Mittagszeit, wenn Photovoltaikanlagen auf Hochtouren laufen, zu viel Strom gibt, sinken die Preise an der Strombörse. »Wir bekommen dann statt acht nur noch drei Cent pro eingespeister Kilowattstunde«, sagt Justus Hoffmann. In eine große Freiflächenanlage zu investieren lohnt sich damit nicht mehr. Der Trend gehe deshalb zu Batteriespeichern: »Wir laden mittags zu den günstigen Strompreise auf und geben den Strom über die Börse abends zu besseren Preise wieder ab«, beschreibt Hoffmann das Prinzip.

Beim Umspannwerk in Öschingen soll einer der beiden Batteriespeicher installiert werden. Foto: Philipp Förder

Zwei Megawattstunden

Zwei Speicherstandorte haben die Stadtwerke im Blick. Einer ist beim Umspannwerk in Öschingen am Ortseingang von Mössingen geplant, der andere wird bei einer Trafostation im Stadtgebiet sein. Jeder der beiden Speicher, die zusammen etwa 1,1 MIllionen Euro kosten werden, hat eine Kapazität von zwei Megawattstunden. Ein Megawatt reicht aus, um gleichzeitig etwa 750 Haushalte mit Strom zu versorgen. Die beiden Anlagen sind nicht dazu gedacht, Strom über einen längeren Zeitraum zu speichern. »Was wir mittags speichern, wird am Abend wieder verbraucht«, erklärt Philip Strohmaier, Projektmanager Erneuerbare Energien bei den Stadtwerken.

Groß gebaut wird dafür nicht. »Die Batterien werden in eine Art Schiffscontainer eingebaut. Das ist alles sehr unspektakulär«, erläutert Justus Hoffmann. In diesen Wochen beginnen Voruntersuchungen mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Marktanalysen. »Da werden wir die Welt nicht neu erfinden«, sagt er. Ein externer Anbieter wird für die Stadtwerke die Ein- und Ausspeisung des Stroms steuern - je nach Preis. Dieses Jahr sollen die Speicher auf jeden Fall noch eingerichtet werden.

Inseln der Wärme

Der zweite große Block an Investitionen gilt der Nahwärmeversorgung. Hier stehen zwei Gebiete im Fokus: eines beim Freibad und eines bei der Langgass-Schule. Dort geht es vor allem um einen ganz bestimmten Kunden: die Kreisbaugesellschaft. Sie hat in der Umgebung der Schule Häuser, bei denen dringend die Heizung erneuert werden muss. Um zu gewährleisten, dass es die Mieter im nächsten Winter wieder warm haben, arbeiten die Stadtwerke zunächst an einer schnellen Übergangslösung für diese Gebäude; die Schule selbst kommt erst später dran. »Wir wollen«, beschreibt Hoffmann das Ziel, »Ende des Jahres eine Lösung haben.«

Konkret soll diese so aussehen, dass in der Umgebung des Sportplatzes Erdwärmesonden in den Boden eingebracht werden. Die notwendige Spitzenlastabdeckung erfolgt dann über Hackschnitzel oder Pellets. Finanziell bewegt sich das in einer Größenordnung von etwa 600.000 Euro.

Ein über die ganze Stadt verbreitetes Nahwärmenetz ist im Moment noch nicht vorgesehen. »Wir arbeiten mit kleinen Inseln, die in sich abgeschlossen sind, und suchen Lösungen für bestimmte Areale«, beschreibt Hoffmann das Vorgehen der Stadtwerke. Parallel dazu ist eine Machbarkeitsstudie für ein größeres Netz in Arbeit, aber das ist noch Zukunftsmusik.

Netzkosten steigen

300.000 Euro haben die Stadtwerke in ihrem Haushalt für drei weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Drei pro Jahr - das ist derStandard. Wo genau die Anlagen installiert werden, steht noch nicht fest. Rund 150 Gebäude wurden auf ihre Tauglichkeit hin untersucht, wurden geprüft, ob etwa das Dach gut genug ist und ob es Probleme mit den Denkmalschutz geben könnte. Daraus ist eine Liste entstanden, aus der der Stadtwerke Jahr für Jahr drei Gebäude herausgreifen. »Photovoltaik«, sagt Hoffmann, »finanziert sich selbst. Da haben wir langfristig zusätzliche Erlöse.«

Aber auch zusätzliche Kosten. Rund 1.650 Photovoltaikanlagen in der Stadt, Wärmepumpen, Ladestationen für Autos, bald vielleicht auch Windräder - die Anforderungen an das Stromnetz sind deutlich gestiegen. Bei einem Neubau muss heute fast acht Mal so viel Leitungskapazität eingebaut werden wie früher. »Die erneuerbaren Energien wirken sich preissenkend auf die Stromkosten aus, aber die Investitionskosten ins Netz haben sich mehr als verdoppelt«, beschreibt der Stadtwerke-Betriebsleiter die aktuellen Herausforderungen. Beim Preis, den die Kunden zahlen, macht die Stromerzeugung etwa ein Viertel aus. Ein weiteres Viertel sind die Netzentgelte, der Rest, also die Hälfte, sind Steuern und Abgaben.

Im Schnitt der vergangenen Jahre wurden etwa zwei Millionen Euro investiert. Dieses Jahr sind 3,6 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt nehmen die Stadtwerke voraussichtlich Kredite über vier Millionen Euro auf. Hoffmanns Erwartung ist, dass die Ausgaben für Investitionen weiter steigen werden. »Wir wollen damit auch zusätzliche Erlöse generieren. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.« (GEA)