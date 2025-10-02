In Gomaringen gibt's bald einen Mittagstisch für Senioren

Geht es nach den Vorstellungen des Vereins »Gut leben im Alter«, wird der Mittagstisch im Vereinsraum des Gomaringer Schlosses angeboten - dort, wo aktuell auch das Schlosscafé zweimal im Monat ausgerichtet wird.

GOMARINGEN. Der Großteil der Arbeit ist erledigt, die Verwaltung ist mit im Boot und die Förderungen sind bewilligt: Dem vom Gomaringer Verein »Gut leben im Alter« geplanten Mittagstisch für Senioren steht nichts mehr im Weg. Einmal in der Woche soll es zukünftig ein erschwingliches Mahl geben, bei dem sich Gomaringer treffen und miteinander ins Gespräch kommen können. Die Pläne dafür stellte Ellen Noetzel, die im Vorstands-Team des Vereins sitzt, dem Gemeinderat vor. An ein paar kleinen Stellschrauben muss aber noch gedreht werden.

Da ist natürlich der finanzielle Aspekt: Rund 20.000 Euro soll das Vorhaben kosten - eine Summe, die in Zeiten klammer Kassen für nervöses Hüsteln sorgen könnte. Doch Noetzel gibt Entwarnung: Die Gemeinde müsse nur einen Bruchteil des Betrags aufwenden. Grund dafür seien die im Sozialgesetz verankerten Unterstützungsangebote für ältere Menschen (USTA).

15.000 Euro kommen von den Pflegekassen

Die Förderung zielt auf Angebote für Menschen, die Hilfe gebrauchen können - sei es nun wegen geistigen, psychischen oder körperlichen Einschränkungen. Auch Pflegende und Angehörige sind dabei mitgedacht. Der Clou: Bei einer Investition von einem Euro schießen die Pflegekassen drei Euro dazu - eine gute Möglichkeit, mit wenig kommunalen Mitteln Großes zu bewirken, ist sich Noetzel sicher. »Einsamkeit ist eines der größten Themen für Senioren.« Mit dieser Form des Unterstützungsangebots wolle man ein nachhaltiges Angebot schaffen, mit dessen Hilfe man dem Problem begegnen könne. Wer zusammen isst, spricht miteinander - und wer danach noch ein Käffchen genießt, spricht noch mehr. Der wöchentliche Rhythmus könne zudem Routine in den Alltag bringen - ganz zu schweigen von den neuen Bekanntschaften.

Konkret steuert die Gemeinde 1.250 Euro bei. Das Land schieße 2.500 Euro zu, weitere 1.250 kommen vom Kreis. Macht zusammen 5.000 Euro, zu dem die Pflegekassen also 15.000 Euro extra obendrauf legen. Ein weiterer Vorteil: Die Summe, die die Kommune aufbringen würde, muss nicht bar gezahlt werden. »Es ist kein extra Posten im Haushalt«, erklärte Noetzel. Der Beitrag werde etwa durch Personalkosten gedeckt, beispielsweise wenn Gemeindemitarbeiter mit einer Koordinatorenstelle ins Projekt eingebunden werden. Auch eine Nutzungspauschale für die Räumlichkeiten könnten abgerechnet werden, wie auch Stromkosten.

Einmal monatlich wird zusammen gekocht

Diese Stelle bräuchte man ohnehin, weiß Noetzel, da eine »ausreichend qualifizierte Fachkraft« mitarbeiten muss - zusätzlich zu festen Ehrenämtlern. »Der Landkreis hat die Fachkraft bereits bewilligt.« Den Konzept-Nachweis habe man aus den Erfahrungen mit dem Schlosscafé erbringen können, das nach einem ähnlichen Muster funktioniert. »Nach der gleichen Systematik ist noch viel mehr möglich«, stellte Noetzel in Aussicht. Aber man wolle »Schritt für Schritt« gehen und nichts überstürzen.

Kirsten Gaiser-Dölker (FWV) dachte das Projekt trotzdem gleich einen Schritt weiter. »Ist gemeinsames Kochen angedacht?« Das sei grundsätzlich möglich, so Noetzel. »Deshalb würden wir den Mittagstisch auch gerne im Schloss umsetzen«, sagte sie mit Blick auf die gut ausgestattete Küche. Dazu bräuchte es Ehrenamtliche, die regelmäßig kochen würden. Zwei würden schon reichen, ergänzte Noetzel auf die Nachfrage Heinz Schukers (SPD). Zusagen habe man auch schon. Zudem sei monatlich ein Termin bereits fest dafür eingeplant, weil der Landkreis eine Ernährungsberaterin bewilligt habe, die dann gemeinsam mit den Senioren den Kochlöffel schwinge.

Ob es hingegen die Haushaltslage zulasse, mehr Geld in das Projekt zu stecken, um die Preise fürs Essen zu reduzieren, sah SPD-Rat Maximilian Föll skeptisch. »Wir rechnen gegenwärtig mit acht bis zwölf Euro pro Mahlzeit«, schätzte Noetzel - ohne extra Haushaltsmittel. Bezüglich des Gemeindesäckels sei sie »Realistin«: »Wenn die Milliarde Überschuss dann da ist, gehen wir diesbezüglich gerne in die Diskussion«, sagte die Vorsitzende mit einem Schmunzeln. Gegenüber dem GEA betonte sie: »Das Projekt wird sicher umgesetzt, weil die Förderung für dieses Jahr bereits zur Verfügung steht.« (GEA)