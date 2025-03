Diese Tat stinkt zum Himmel und macht zwei Landwirte in Dußlingen und Nehren wütend: Auf einer ihrer Wiesen, auf der Gras für ihre Milchkühe wächst, haben Unbekannte haufenweise Hundekot entsorgt. Und das schon zum dritten Mal. Was bekannt ist.

Auf der Fläche, die in Dußlingen eigentlich bald als Futterwiese betrieben werden soll, liegt kiloweise Hundescheiße. Foto: Frank Pieth Auf der Fläche, die in Dußlingen eigentlich bald als Futterwiese betrieben werden soll, liegt kiloweise Hundescheiße. Foto: Frank Pieth

