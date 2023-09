Hochburg der Rechen- und Gabelmacher: Mössinger Handwerkerhäuser öffnen Türen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Die Mössinger Handwerkerhäuser sind am Sonntag, 3. September, wieder zugänglich. Von 14 bis 17 Uhr öffnen die Historische Messerschmiede in der Hirschgasse 13 und das Rechenmacherhaus in der Waibachstraße 15 ihre Türen. Das Rechenmacherhaus zeigt die alten Wohn- und Arbeitsverhältnisse des Rechenmachers Wilhelm Wagner.

Ausstellung zum Generalstreik

Mössingen war eine Hochburg der Rechen- und Gabelmacher. In der Historischen Messerschmiede wird am Sonntag geschmiedet und geschliffen – ganz wie in den Zeiten des Messerschmieds Robert Nill, der die Werkstatt bis in die 1970er-Jahre betrieb. Die Messerschmiede ist auch das Geburtshaus von Anna Nill, die als junges Mädchen für Aufsehen erregte, als sie mit dem Fahrrad durch Mössingen fuhr. Das galt Ende des 19. Jahrhunderts noch als unschicklich. Anna Nill wanderte 1888 als 15-Jährige aus der »Enge Mössingen« nach Amerika aus, wo sie in Babylon/New York viel Geld im Immobiliengeschäft verdiente. Sie spendete mit ihrem Mann Jakob 1954 an die Gemeinde Mössingen 5.000 Dollar, woraus die Anna- und Jakob-Nill-Stiftung begründet wurde. Über Jahrzehnte hinweg wurden hieraus Geschenke an Kinder, Kranke und Alte gemacht. Die Biografien der Familie Nill werden in der Messerschmiede vorgestellt.

Sonntags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs 14 bis 20 Uhr kann die im Museum Kulturscheune, Brunnenstraße 3/1 präsentierte Ausstellung »Vor 90 Jahren – Generalstreik in Mössingen« besucht werden. Das Team des Kulturcafés bietet Kaffee und Kuchen auf der schattigen Terrasse. Die Ausstellung zeigt Vorgeschichte, Ereignisse und Folgen des Generalstreiks und stellt Biografien Beteiligter vor. Außerdem wird der Film »Da ist nirgends nichts gewesen außer hier« aus dem Jahre 1983 gezeigt, in dem Zeitzeugen des Streiks zu Wort kommen.

Holzschnittmuseum

Das Holzschnittmuseum Klaus Herzer ist ebenfalls sonntags 14 bis 17 Uhr in der Obergasse 1 in Öschingen geöffnet und zeigt die Ausstellung »Im Wandel – Neue Holzschnitte«. Der Ausstellungsraum in der Pausa-Tonnenhalle ist wegen Umbaus geschlossen. (eg)

07473 272012

museum@moessingen.de