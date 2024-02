Beide sitzen als Abgeordnete der Grünen im baden-württembergischen Landtag: Fadime Tuncer und Daniel Lede Abal besuchten am Donnerstag in Tübingen die Ausstellung »Entgrenzte Anatomie« sowie das Gräberfeld X auf dem Tübinger Stadtfriedhof, geführt von Professorin Benigna Schönhagen und ihrem Historikerkollegen Stefan Wannenwetsch, die an der Entstehung der Ausstellung federführend beteiligt waren.

Nach dem Besuch der Ausstellung »Entgrenzte Anatomie« besuchten die Grünen-Landespolitiker Daniel Lede Abal und Fadime Tuncer mit Historikerin Benigna Schönhagen (rechts) das Gräberfeld X auf dem Tübinger Stadtfriedhof. Foto: Michael Sturm

