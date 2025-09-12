Gomaringer Feuerwehr erfolgreich in »Übergangs-Halle« umgezogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Die Umkleiden stehen, die Kommandozentrale ist eingerichtet und die Fahrzeuge sind optimal angeordnet. »Seit unserem Umzug hatten wir schon zwei Einsätze«, sagt Gomaringens Feuerwehrkommandant Stefan Röhm. »Und keiner ist falsch gefahren«, fügt er mit einem Lachen hinzu. »Alles hat einwandfrei funktioniert.«

Seit dem 30. August haben die Brandbekämpfer aus der Wiesaz-Gemeinde die Interims-Lösung in der Daimlerstraße bezogen. In der alten, bis dahin lange ungenutzten Lagerhalle kommen die Rettungskräfte unter, bis das alte Feuerwehrgebäude in der Robert-Bosch-Straße fertig saniert ist. Die Arbeiten starten - wenn alles glattläuft - am 19. September. Im Idealfall dauert der Bau etwas über zwei Jahre.

Alles an Ort und Stelle

Insgesamt 110 Umzugsstunden haben die fleißigen Männer und Frauen der Feuerwehr gebraucht, bis alles in der MEFA-Halle eingerichtet war. Die schweren und wichtigen Sachen - die, die bei einem Einsatz auf jeden Fall gebraucht werden - wurden in einem Kraftakt am Einzugstag hergeschafft. An dem Tag bekamen die Kameraden Rückendeckung aus Stockach und Dußlingen - falls die Gomaringer während des Umzugs hätten ausrücken müssen.

In der Kommandozentrale laufen alle Prozesse zusammen. Foto: Paul Runge In der Kommandozentrale laufen alle Prozesse zusammen. Foto: Paul Runge

Dabei haben alle mit angepackt, neben den Ehrenämtlern auch deren Partnerinnen und Partner, die beispielsweise auch beim Streichen der Räume geholfen haben. Ein Kamerad hat einen rutschfesten Bodenbelag im Eingangsbereich beigesteuert, den die Feuerwehr in Eigenregie verlegt hat.

Die Arbeiten, die sich insgesamt über knapp zehn Wochen gezogen haben, wurden nachmittags an den Freitagen und tagsüber an den Samstagen erledigt. »Da ist für viele Kameraden zu Hause liegen geblieben, was man sonst am Wochenende erledigt hätte«, lobt Röhm seine Kollegen. Ohne den flächendeckenden Einsatz der freiwilligen Brandbekämpfer hätte der Umzug nicht geklappt, betonte der Kommandant. »Das lief alles neben dem normalen Dienst.« Bürgermeister Steffen Heß pflichtete bei: »Man kann nicht auf halber Flamme arbeiten.« Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde habe sehr gut und werde weiterhin sehr gut funktionieren, ist sich Röhm sicher.

Schilder mit Blink-Funktion

Wie schon bei zwei Einsätzen in der Praxis erprobt, funktioniert das System, das sich die Feuerwehr aufgebaut hat. Auf dem Vorhof der Halle gibt es genug Parkplätze, und der Fußweg zur Tübinger Straße hin wurde so ausgebaut, sodass er zur An- und Abfahrt genutzt werden kann. »Über die Alarmzufahrt geht es für uns raus, wenn wir nach Süden ausrücken müssen«, erklärt Röhm. Bei der Standortwahl war wichtig gewesen, dass man das Unfallrisiko so gering wie möglich halte. Im weiteren Feinschliff des Interims-Zentrums werden Schilder mit Blink-Funktion an der Notfallzufahrt angebracht, um auf die potenzielle Gefahrenstelle aufmerksam zu machen - und um zu signalisieren, dass diese Zufahrt nur von der Feuerwehr genutzt werden dürfe.

Kommen die Einsatzkräfte in die Halle, ist das Licht schon an: Die Elektrik startet mit dem Eingehen des Alarms. Direkt rechts sind die provisorischen Umkleidekabinen untergebracht. Eine Schwarz-Weiß-Trennung ist - wie in der alten Wache auch schon - bei der Zwischenlösung nicht möglich. Auch getrennte Umkleidekabinen kommen erst mit der Sanierung. Dahinter befindet sich eine kleine Küche, dann folgen die Sanitär-Container. Der Bereitschaftsraum - gemütlich mit alten Holztischen und mit passender Feuerwehr-Dekoration eingerichtet - liegt genau gegenüber der Kommandozentrale.

Direkt dahinter geht's dann in die Fahrzeughalle. »Hier haben wir Barrieren aufgestellt«, erläutert Röhm. So werde verhindert, dass jemand in der Eile vor das ausrückende Feuerwehrfahrzeug laufen könne, denn aus der Fahrerkabine ist der Eingang zur Fahrzeughalle nur schwer ersichtlich. Insgesamt fünf Löschfahrzeuge - inklusive einem über 60 Jahre alten Oldtimer, »der auch einfach mit dazugehört« - finden in der Halle Platz, dazu kommen zwei Führungsfahrzeuge. »Wir haben den gesamten Platz ausgereizt«, so Kommandant Röhm. Trotzdem sei genug Platz zum Rangieren da.

Die Umkleidekabinen finden sich direkt neben dem Eingang zur MEFA-Halle. Foto: Paul Runge Die Umkleidekabinen finden sich direkt neben dem Eingang zur MEFA-Halle. Foto: Paul Runge

Das Tor zur Daimlerstraße hin, aus dem die Fahrzeuge ausrücken, ist rein mechanisch und muss also von Hand geöffnet werden. Das sei erstens billiger gewesen - schließlich schlage die Interims-Lösung inklusive Miete mit rund 170.000 Euro zu Buche - und zweitens weniger störanfällig. Wichtig sei, dass die Leute bei einem Stromausfall oder Katastrophenfall wissen, dass sie hier herkommen können, betont Röhm: »Dahin, wo das Licht brennt.«

Bei aller akribischen Vorbereitung habe man darauf geachtet, dass nichts unnötig dazugekauft wurde. »Alles, was hier ist, kann auch für die Übungen und später am festen Standort genutzt werden.« Für einige Modernisierungen - wie beispielsweise das Tor - gelte das nicht. »Das bleibt«, erklärte Schultes Heß, »aber dafür haben uns die Vermieterin - die Firma Naturana - einen moderaten Mietpreis gemacht.«

Nächste Übung steht auf dem Programm

Die erste offizielle Übung in der vorläufigen, neuen Heimat startet am kommenden Dienstag. Der Kommandant ist diesbezüglich guter Dinge: »Wir haben alles so angeordnet, wie es unsere Leute von drüben kennen. Dann muss man sich so wenig wie möglich umstellen.« Fertig sei man hier aber noch nicht, Platz zur Optimierung gebe es immer. »Wir sind noch in der Findungsphase«, sagt Röhm und schmunzelt. (GEA)