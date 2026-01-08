Gomaringen: Neue Straße in Stockach mit besonderer Geschichte

Dort muss er sein: Der ehemalige Freiheitsplatz, der in vergangener Zeit an den Gemarkungsgrenzen von Gomaringen, Stockach und Immenhausen lag.

GOMARINGEN-STOCKACH. Normalerweise ist es kaum etwas Besonderes, wenn in einem zukünftigen Baugebiet eine neue Straße benannt wird. Doch dieser Fall ist anders. Anfang Dezember stimmte der Gomaringer Gemeinderat über den Namen einer Zuwegung im Stockacher Baugebiet Kreuzäcker ab. Beim zweiten Bauabschnitt wird ein Straßenbogen eine Häusergruppe umschließen, der an der Kreuzäckerstraße in Richtung Immenhäuser Straße gelegen ist und fortan »Beim Freiheitsplatz« heißen wird.

Der Name spielt auf einen Flecken an, der ohne Hilfe eines Flächenkatasters fürs bloße Auge daherkommt wie eine unscheinbare Wiese. Doch historisch gesehen ist es ein Platz von höchst interessanter Bewandtnis, wie der Ulmer Gymnasialprofessor und Historiker Dr. Theodor Drück 1895 in einer Ausgabe der Württembergischen Vierteljahreshefte für Landesgeschichte schreibt: »Ferner führt auf Gomaringer Markung an der Markungsgrenze gegen Immenhausen und Stockach ein von vier Steinen im Viereck umgrenzter, etwa 40 Quadratmeter großer Platz den Namen «Freiheitsplatz», auf welchem ein Verfolgter nicht ergriffen werden durfte.«

Schutz vor Verfolgern

Drück setzte sich Ende des 19. Jahrhunderts intensiv mit dem Reutlinger Asylrecht auseinander, das der Kaiser höchstselbst am 27. Januar 1495 in einem Schreiben als Privileg an die damalige Reichsstadt übergeben hatte. Und da Gomaringen während der frühen Neuzeit auf Reutlinger Territorium lag, widmete sich der Forscher ebenfalls der Wiesaz-Gemeinde.

Dass es im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reich Orte gab, an denen Straftäter Schutz vor ihren Verfolgern fanden, war früher durchaus üblich. Grundsätzlich sollten solche Orte Schutz vor Blutrache und Lynch-Justiz gewähren. Auch in Gomaringen hat es noch einen weiteren Asylplatz - wie solche Orte in der Forschung auch genannt werden - gegeben: Wer geltendes Recht gebrochen hatte und eine steinerne Bank hinter dem Ofen in der Wohnstube der unteren Mühle erreichte, der durfte ebenfalls nicht verhaftet werden.

Freistein in der Mauritiuskirche

Das galt indes nicht nur für Gomaringer, Stockacher oder Immenhäuser. Prinzipiell konnte jeder Kriminelle - oder auch jemand, der als solcher verdächtigt wurde - dieses »Angebot« wahrnehmen. Drück erwähnt zudem noch eine weitere Form neben Platz und Bank in der Region: »So steht heute noch im Pfarrhof in Betzingen ein Freistein, welcher den Verbrecher, der ihn erreichte und sich darauf setzte, auf 24 Stunden frei machte.«

Das war allerdings 1895: Aktuell ist er in der Mauritiuskirche in Betzingen untergebracht, damit der jahrhundertealte Stein nicht noch weiter verwittert. Darüber ist ein Bibelvers aus dem vierten Buch Mose geschrieben, der Sinn und Zweck des Steins unterstreicht: »Und es sollen unter euch diese Städte eine Zuflucht sein vor dem Bluträcher, dass der nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat.«

Auf diesem jahrhundertealten Steinstuhl niedergelassen, waren Flüchtige vor der Blutrache ihrer Verfolger sicher. Der Freistein vom Betzinger Pfarrhof steht heute in der Mauritiuskirche. Foto: Paul Runge Auf diesem jahrhundertealten Steinstuhl niedergelassen, waren Flüchtige vor der Blutrache ihrer Verfolger sicher. Der Freistein vom Betzinger Pfarrhof steht heute in der Mauritiuskirche. Foto: Paul Runge

Ob Platz, Bank und Stein allerdings den Regeln des Reutlinger Asylrecht unterstanden haben, ist fraglich. Zwar regelte das Reutlinger Asyl, dass Totschlägern, die ihre Tat ohne Vorsatz verübt hatten, Schutz in der alten Reichsstadt garantiert wurde - wovon bis 1804 immerhin rund 2.500 Menschen Gebrauch machten.

Doch der Historiker und Archivar des Kreises Tübingen, Wolfgang Sannwald, weist in dem von ihm verfassten ersten Band des Gomaringer Heimatbuches darauf hin, dass die drei regionalen Beispiele wohl nicht als »Außenposten« dieses Asylrechts aufzufassen seien. Die Besonderheit beim Stockacher Freiheitsplatz sei nämlich, dass diese 40 Quadratmeter einst herrenlos waren. Woher auch die Schlussfolgerung rührt, dass dieser nicht vom Reutlinger Asyl abhing - denn wo kein Herr, da keine Gerichtsbarkeit.

Heute ist's ein Acker

Zudem sei es typisch für diese Plätze gewesen, dass sie an der Grenze zweier oder wie in diesem Fall gar dreier Gemarkungen gelegen hätten - vergleichbare Orte habe es in Bräunisheim und Heldensingen bei Ulm gegeben. Drück hielt es Ende des 19. Jahrhundert für denkbar, »dass man, zumal in der älteren Zeit, im Reutlinger Gebiet außerhalb der Stadt einige bestimmte, allgemein anerkannte Freistätten haben wollte.« Diese sollten vor der »Meute der Bluträcher« schützen, wenn es dem Totschläger nicht mehr anderweitig möglich sein sollte, die Stadt selbst zu erreichen.

Heute hingegen ist der Besitz klar geregelt: Die Fläche des ehemaligen Freiheitsplatzes befindet sich auf der Gemeindegemarkung Gomaringens, der diese auch gehört, wie Bürgermeister Steffen Heß bestätigt. Stockachs Ortsvorsteherin Christa Stöhr, die die Geschichte des Platzes im Gemeinderat anriss, bezeichnete die Idee als »schöne Reminiszenz, dass es so etwas hier bei uns gegeben hat« - und warf noch den Vorschlag in den Raum, mit einer Tafel auf die historische Bedeutung des neuen Straßennamens aufmerksam zu machen. Exakt markiert werden wird der Platz wohl nicht, da er auf dem Gebiet eines bewirtschafteten Ackers liegt. (GEA)