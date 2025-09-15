Gaumenkitzel und Fitnessfreuden: VHS Mössingen startet wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Das neue Programm der Volkshochschule Mössingen verspricht vielfältigen Genuss für Geist, Gaumen und Gesundheit. Neben den bewährten Kursen, insbesondere im Fitnessbereich und bei den Sprachen, gibt es viel Neues im Programm zu entdecken. Los geht’s schon ab Freitag, 19. September, wenn Ellenore Steinhilber zum Bewegungs-Kurs »Fünf Esslinger und Gedächtnistraining« ins Evangelische Bildungshaus in die Goethestraße einlädt.

Mit Yoga in den Herbst

Neu sind die Kurse »Mit Yoga in den Herbst starten« (samstags, ab 11. Oktober, mit Dr. med. Katja Kuhl) und der »Hatha-Yoga-Kurs« ab dem 15. Oktober, immer mittwochs (mit Vanessa Kaul) sowie der Dienstags-Kurs »Ki Do In«. Das ist ein Gesundheitstraining für alle Altersgruppen, bei der Meditation, Atemtechniken und ganzheitliche Bewegungsformen geübt werden. Start ist am 14. Oktober, Kursleiterinnen sind Susanne Stöffel, Veronika Preuss und Claudia Risch. Alle drei Veranstaltungsreihen finden im Containerraum 1 der Goethestraße 15 statt.

Auch der Kurs der Entspannungspädagogin Karin Büchsenstein »Heilkräuter entdecken« ist erstmalig im Angebot (ab 18. Oktober, drei Samstage). Zwei Vorträge runden das Gesundheits-Programm ab: »Europäische und asiatische Naturheilkunde bei Arthrose und Rheuma« sowie »Diabetes mellitus«.

Weltküche für Kochfans

Bei den Kochkursen ist ein neuer Kochdozent mit dabei – Reza Haidari Kahkesh, der »Gaumenfreuden aus Persien« in einem sechsstündigen Kurs anbietet mit gleichzeitigem Einblick in dieses Land, also eine echte Genussreise. Die bewährte Kochdozentin Sona Hannaleck gibt einen Einblick in die Weltküche und mit Fliz Akyol wird ein 3-Gänge-Menü aus der türkischen Küche gekocht. Auch Spanien fehlt nicht mit dem beliebten Tapas- und Paella-Kurs. Wer auf Nummer sicher gehen will, bucht vorher einen der Spanisch-Sprachkurse.

Im Rahmen des Mössinger Ehrenamtprogramms bietet die VHS die Veranstaltung »So wird's einfacher, wenn's kompliziert wird« an. Sabine Dieterle, Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation, vermittelt, »wie schwierige Gespräche gelingen können«.

Die Anmeldung für die Kurse der VHS Mössingen läuft über die VHS Tübingen (07071/560329). Weitere Informationen zum Programm gibt es bei der Leiterin der Außenstelle Mössingen, Susanne Waidmann: Das Büro ist geöffnet mittwochs von 9.30 bis 13 Uhr (07473/272084). (GEA)