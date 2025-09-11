Feierwochenende: 40 Jahre Museum Boxenstop in Tübingen

Vor 40 Jahren öffnete Rainer Klink (hier im Bild links) das Museum Boxenstop in Tübingen. Über Dampfmaschinen hinaus faszinieren ihn noch heute Motoren und alles Mechanische.

TÜBINGEN. Eine Leidenschaft für schnelle Fahrzeuge hatte Rainer Klink bereits als Jugendlicher: Er fuhr Motocross-Rennen. Später schwenkte er auf vierrädrige Oldtimer um und wurde Sammler. Das von seinem Großvater gegründete Busunternehmen Schnaith hatte seinen Betriebshof in der Brunnenstraße, dort veranstaltete Klink seine erste Ausstellung, die 1985 in die Gründung des Museums Boxenstop mündete.

In den 40 Jahre seitdem ist viel passiert: Klink übernahm das von seinem Onkel geführte Busunternehmen und kündigte seine verbeamtete Stellung als Finanzdezernent der Stadt Tübingen. Sein Sammelhobby war zum Beruf geworden, das Museum, um das er sich seither zusammen mit seiner Frau Ute kümmert, vergrößerte sich im Lauf der Jahre ständig. 2017 ließen die Klinks das Dachgeschoss des Museums ausbauen, 2021 kam Gastronomie hinzu.

Oldtimer, Rennautos, Motorräder – anfangs war das Museum Boxenstop vor allem etwas für Buben im Erwachsenenalter. Bald stellte Rainer Klink auch Dampfmaschinen, Modelleisenbahnen und mechanisch betriebenes Spielzeug aus. Nun war das Museum familientauglich und das ist es bis heute geblieben, wie der jährliche Dampftag im Januar, aber auch viele Sonderausstellungen beweisen.

Feierwochenende mit dem kompletten Fuhrpark des Museums

Am Freitag beginnt das Feierwochenende zum 40-jährigen Bestehen des Museums. In der neu gestalteten Gert-Bender-Halle werden um 18.30 zwei Gemälde des auch anwesenden Künstlers Bastian Söllner enthüllt, die letzten beiden der Serie BOXENGASSE Reims. Anschließend zeigen Ute und Rainer Klink zu Tapas im Bistro in der Büssinghalle Dias aus 40 Jahren Museum Boxenstop und erzählen bisher unveröffentlichte Geschichten. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt.

Am Samstag gibt es nachmittags um 14 Uhr und um 15 Uhr Führungen durch das Museum. Abends wird bei einer 80er-Jahre-Party mit DJ geschwoft. Besucher müssen sich vorher anmelden. Das Programm am Sonntag startet um 10 Uhr mit der Fietsen-Tour, einer Rundfahrt auf Fahrrad-Oldtimern durch das Neckar- und das Ammertal. Eine Stunde später geht eine Ausfahrt für Oldtimer auf vier Rädern los, es geht hoch auf die Alb. An beiden Tagen stellt das Museum seinen kompletten Fahrzeugbestand aus. Zudem können Besucher mit Dampftraktoren-Dame »Emma« und im Oldtimerbus »Heidi« mitfahren. (GEA)