Fake-Account des Rottenburger Bischofs verkündet falsche Todesnachricht

ROTTENBURG. Bei einem auf der Social Media Plattfom X am Dienstag, von einem Nutzer unter dem Namen @BischofKraemer verbreiteten Post zum Tod von Kardinal Walter Kasper handelt es sich um eine dreiste Fälschung. Das stellte die Diözese in einer Mitteilung klar. Weder ist Kardinal Kasper gestorben noch stammt der Post – so wie dies der Name des Accounts suggeriert – von Dr. Klaus Krämer, dem Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Bischof Dr. Krämer zeigt sich empört über den Fake-Post zum angeblichen Tod von Kardinal Kasper und distanziert sich ausdrücklich von den unter diesem Fake-Account geposteten Inhalten. Dr. Krämer weist darauf hin, dass er selbst mit keinem Account auf der Onlineplattform X vertreten ist. Bischof Krämer hatte dem GEA vor einigen Monaten berichtet, dass es dem 92-jährigen Kardinal Kasper – dem Vor-Vorgänger von Krämer als Rottenburger Bischof von 1989 bis 1999– bei einem Gespräch in Rom gesundheitlich und geistig altersgemäß gut gegangen sei. Krämer war von 1994 bis 1997 als Bischöflicher Sekretär ein enger Mitarbeiter Kaspers gewesen.

Zum Hintergrund: Nach der Übernahme des Internetportals »Twitter« durch Elon Musk im Jahr 2022, der Umbenennung der Plattform von »Twitter« in »X« sowie der damit einhergehenden Zunahme von Desinformation und einer inhaltlichen Radikalisierung entschied sich die Diözesanleitung, nicht auf der Plattform »X« zu kommunizieren. Bischof em. Dr. Gebhard Fürst, der Amtsvorgänger von Bischof Dr. Krämer, hatte noch einen Account in dem Vorgänger-Netzwerk »Twitter«, über den er sich regelmäßig zu aktuellen Themen äußerte. Dieser Account von Bischof Fürst wurde deaktiviert und gelöscht. (mdz)