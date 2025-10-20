Fahrspur auf dem Tübinger Nordring gesperrt - Ausbesserung offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Straßenbelag auf dem Nordring ist teilweise stark beschädigt. Deshalb wird die rechte Fahrspur bergauf zwischen den Kreuzungen Denzenbergstraße bis Höhe Berliner Ring ab Mittwoch, 29. Oktober 2025, gesperrt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage steht derzeit noch nicht fest, wann die Belagsflächen ausgebessert werden können. Die linke Fahrspur ist weiterhin regulär nutzbar. Vor der Sperrung finden Aufstell- und Markierungsarbeiten statt, für die der Nordring bereits in den kommenden Tagen halbseitig gesperrt wird. (pm)