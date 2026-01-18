Fackelwanderung in Wankheim ehrte deutsch-französische Freundschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN-WANKHEIM. Im Mai werden es drei Jahre, seitdem hat Kusterdingen in Venansault eine Partnergemeinde in Frankreich. Das hiesige Partnerschaftskomitee veranstaltete am Samstag eine rund zwei Kilometer lange Fackelwanderung vom Wankheimer Rathaus zur Wankheimer Hütte, um den Ursprung dieser Freundschaft zu ehren: Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, die in den Élysée-Vertrag mündete.

Wankheims Ortsvorsteher Michael Gassler, der zur Feier des Tages die Europa-Fahne hervorgeholt hatte, freute sich über rund 60 Teilnehmer an der Wanderung: »Toll, dass ihr gekommen seid.« Kusterdingens Bürgermeister Jürgen Soltau betonte gleich zu Beginn, wie wichtig internationale Freundschaften derzeit sind. Man müsse feststellen, dass Bündnisse nicht auf ewig angelegt sind. Um sie platzen zu lassen, so Soltau »reichen wenige Menschen an der Spitze eines Staats, eigentlich nur einer. Das ist bitter.«

Freundschaft entstand vor allem durch private Begegnungen

Soltau erinnerte daran, dass Charles de Gaulle, der damalige Präsident Frankreichs und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer am 22. Januar 1963 den als Freundschaftsversprechen angelegten Élysée-Vertrag unterzeichneten: 18 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs bekundeten die lange verfeindeten Staaten dadurch den Willen zur Zusammenarbeit. Die Freundschaft entstand vor allem durch die persönlichen Begegnungen zwischen Franzosen und Deutschen in Gemeindepartnerschaften.

Die Kusterdinger waren recht spät dran. Erst vor acht Jahren entstand der Kontakt zur heutigen Partnergemeinde. Michael Gassler betonte: »Die aus Venansault haben uns damals ausgesucht.« Bürgermeister Soltau erinnerte an die erste Reise in den Ort, knapp 30 Kilometer von der Küste des Atlantik entfernt. Gassler rief in Erinnerung, dass die Delegation aus Venansault auf ihrer ersten Reise nach Kusterdingen an genau diesem Ort ankam: »Die haben wir seinerzeit auch hier, auf dem Platz vor dem Wankheimer Rathaus, empfangen.« Und zwar mit der bereits erwähnten Europa-Fahne.

Zum Abschluss die Europa-Hymne

Zur Fackelwanderung reiste niemand aus der Partnergemeinde extra an. Das habe niemand erwartet, betonte Erich Spannenberger, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees auf Kusterdinger Seite: »Das ist eine Fahrt von genau 1.009 Kilometern.« Für gegenseitige Besuche ist seit drei Jahren stets das Wochenende nach Christi Himmelfahrt reserviert. Spannenberger richtete Grüße von den französischen Gegenparts im Komitee aus.

Anschließend wurden die Fackeln entzündet und die Teilnehmer der Wanderung setzten sich in Bewegung: Auf zur Wankheimer Hütte, wo es rote Würste, Glühwein und Kinderpunsch gab. Als Nachtisch wurde Kleingebäck aus Frankreich auf den Tisch gestellt. Schließlich gab es noch Musik. Begleitet von Steffi Kramer (Querflöte) und Peter Dicke (Gitarre) leitete Ute Storz die Anwesenden an, was sie nun zu singen hatten. Erst »Frère Jacques« im Kanon, dann die Europa-Hymne. Dann beide zusammen. Das klang gar nicht schlecht. (GEA)