Ein Fundament fürs Haus der Region in Mössingen

Im Moment herrscht vor dem Rathaus noch gähnende Leere. Wo früher einmal die Kreissparkasse ihren Sitz hatte, soll aber bald das Haus der Region entstehen.

MÖSSINGEN. Für Baubürgermeister Martin Gönner ist es »ein guter weiterer städtebaulicher Baustein in der Entwicklung des Rathausquartiers«. In krassem Gegensatz zu dieser Bedeutung stehen die spärlichen Reaktionen auf den Bebauungsplan, der das rechtliche Fundament bildet für das Haus der Region. »Bei der frühzeitigen Beteiligung sind keine negativen Stellungnahmen eingegangen«, berichtete Stadtplanerin Anna Dannecker jetzt im Gemeinderat. Von 17 Behörden und sogenannten Trägern öffentlicher Belange wie Südwestrundfunk oder Bodenseewasserversorgung kam nicht ein relevanter Hinweis, und von Mössinger Bürgern ging gar nichts ein. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen: Vom 31. Januar bis 2. März wird der Plan noch einmal öffentlich ausgelegt - der letzte Akt vor dem finalen Beschluss.

Auch der Gemeinderat, der diesen Schritt einstimmig billigte, hatte keinen Diskussionsbedarf mehr. Lediglich Dr. Marc Eisold (FWV) hatte noch eine Frage: »Sieht man dann denn überhaupt das Rathaus noch?« Aber Martin Gönner konnte ihn beruhigen: Trotz vier Geschossen über der Tiefgarage wird das Rathaus hinter dem Haus der Region nicht ganz verschwinden.

Mosaikstein im Ensemble

Während im Erdgeschoss neben einem Veranstaltungs-und Sitzungsraum ein öffentliches Café geplant ist, sind in den drei Obergeschossen Büroräume vorgesehen für den Regionalverband Neckar-Alb sowie den Zweckverband Regionalstadtbahn. Das passt ganz gut, weil Mössingen im Netz der Stadtbahn ein Hauptknotenpunkt wird. In diesem Zusammenhang muss das ganze Areal um Bahnhof und Rathaus mit seiner Verbindung zu den angrenzenden Wohngebieten neu überdacht werden, und das Haus der Region ist ein Mosaikstein in diesem Ensemble. Anfang 2028 soll das Gebäude, das von der Firma Georg Reisch aus Bad Saulgau gebaut wird, fertig sein.

Weil der Neubau mit den Bestimmungen des Bebauungsplans, der zum Teil auf das Jahr 1974 zurückgeht, nicht vereinbar ist, muss jetzt eigens für das Haus der Region dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgestellt werden. Die gesamten Planungskosten - das regelt ein städtebaulicher Vertrag - übernimmt der Bauherr. Weil es sich um ein vereinfachtes Verfahren handelt, wurde auf eine Umweltprüfung verzichtet. Eine Schutzgüterabwägung kam zum Ergebnis, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. Im Rahmen des Rückbaus des alten Kreissparkassen-Gebäudes wurde auch das Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen untersucht, jedoch wurden keine Quartiere festgestellt.

Die Tiefgarage mit etwa 30 Stellplätzen wird an die bestehende Tiefgarage angeschlossen. Dafür ist eine Zufahrt erforderlich, die von der Freiherr-vom-Stein-Straße erfolgen wird. Zur Straße hin wird entlang des Gebäudes eine Versickerungsmulde für das Dachflächenwasser angelegt. (GEA)