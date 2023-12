Dr. Gundula Schäfer-Vogel wird neue Bürgermeisterin in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Tübinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag, 7. Dezember 2023, Dr. Gundula Schäfer-Vogel zur neuen Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur gewählt. Sie wird die Nachfolgerin von Dr. Daniela Harsch, die nach fünf Jahren bei der Universitätsstadt Tübingen als Kaufmännische Direktorin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende zum Universitätsklinikum Tübingen wechselt.

Dr. Gundula Schäfer-Vogel ist 52 Jahre alt. Sie hat Rechtswissenschaften studiert und 2003 mit der Note »summa cum laude« an der Universität Freiburg promoviert. Seit 2002 arbeitet sie als Richterin und war mehrere Jahre Abteilungsleiterin für den Bereich Zwangsvollstreckung am Amtsgericht Tübingen. 2021 wurde sie Richterin am Landgericht Tübingen, seit September 2022 ist sie Vorsitzende Richterin am Landgericht Rottweil. 2019 wurde sie für die SPD in den Tübinger Gemeinderat gewählt.

Zu ihrem künftigen Dezernat bei der Universitätsstadt Tübingen gehören der Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, der Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport, der Fachbereich Soziales sowie der Fachbereich Kunst und Kultur. Hinzu kommen einige Eigenbetriebe. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. (eg)