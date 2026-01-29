Die Zukunft der »Schatztruhe« in der Mössinger Pausa

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Es war ein Traum. Eine Vision. Als Mössingen im Jahr 2006 das mitten in der Stadt gelegene Areal der Textilfabrik Pausa für 3,4 Millionen Euro aus der Insolvenzmasse kaufen konnte, war großes Denken angesagt. Was dem damaligen OB Werner Fifka vorschwebte, war nicht mehr und nicht weniger als das größte europäische Textilmuseum, das hier entstehen sollte. Doch die Wirklichkeit hat Mössingen auf den Boden der Realität zurückgeholt. Heute, 20 Jahre danach, ist die Tonnenhalle, die einstige Produktionsstätte, saniert und zum Domizil geworden für die Stadtbücherei, die Sozial- und Diakoniestation und den Regionalverband, ebenso der größte Teil des Werkstattgebäudes gegenüber mit dem Streuobst-Informationszentrum und dem Café Pausa. Seit deren Eröffnung ist nicht mehr viel passiert.

»Da ist uns einfach das Hoeckle-Areal dazwischengekommen. Das hat unsere Kapazitäten gebunden«, erzählt Martin Gönner auf dem Weg zum Eingang ins Kesselhaus. Auf der Rückseite, wo die Steinlach vorbeiplätschert, öffnet Gönner, seit 2016 Baubürgermeister in Mössingen, eine Stahltür und macht den Weg frei in eine andere Zeit: vorn, um den Löwensteinplatz herum, die herausgeputzte Moderne, hinten, in der ehemaligen Heizanlage, die seit mehr als 20 Jahren ungenutzt vor sich hin dümpelnde industrielle Vergangenheit. Nackte graue Betonwände, verrostete Metallträger, zerfetzte Reste von Isolierungen auf dem Boden, von Staub bedeckte Armaturen - nichts ist hier einladend. Ein »lost place«, ein vergessener Platz, den gelegentlich Fotografen mieten als trostlose Kulisse für Modeaufnahmen. Und doch: Ausgerechnet hier soll die Schatzkammer hin.

Ein neuer Anlauf

Im vergangenen Jahr hat Mössingen einen Schlussstrich gezogen. Nach fast 20 Jahren in zwei Förderprogrammen war es an der Zeit abzurechnen. Das Ergebnis war für die Stadt höchst unerfreulich: Sie hat gut 6,8 Millionen Euro an Zuschüssen erhalten - und hätte 1,9 Millionen Euro zurückzahlen müssen. Womit kein finanzieller Spielraum mehr vorhanden gewesen wäre, um die Pausa-Sanierung fortzusetzen. In Verhandlungen mit dem Land wurde ein Ausweg gefunden. Zusätzlich zu den bestehenden Programmen kommt die Stadt noch ins Landessanierungsprogramm, allerdings mit einem »negativen Startguthaben«: Sie muss zunächst 3,2 Millionen Euro allein investieren, bevor sie wieder Zuschüsse erhält.

Diesen Betrag auszugeben, dürfte kein Problem sein, und 20 Jahre soll es auch nicht mehr dauern. In der Regel wird ein Sanierungsgebiet nach acht Jahren abgerechnet, und Martin Gönner hat auch schon einen Zeitplan im Kopf: 2026 die Vorarbeiten wie die Prüfung der Statik oder die Fahndung nach Schadstoffen, 2027 das Planungsverfahren, 2028 ausräumen, von 2029 an einbauen.

Einbauen? Martin Gönner weist auf die Westfassade mit ihren Glasbausteinen hin, die, nur gehalten von dünnen Metallträgern, ihrerseits auf einer Glasfront ruht, die im Moment, weil mit Brettern verkleidet, kaum sichtbar ist. »Wie modern«, sagt Gönner bewundernd, »eine Glasfront, die Einblick in die Heizzentrale gewährt.« Deshalb muss die Fassade auch erhalten werden. Was allerdings kollidiert mit der dem Kesselhaus zugedachten künftigen Funktion: Hier sollen die textilen Hinterlassenschaften der Pausa archiviert werden.

Ein gigantischer Nachlass

Das ist nicht wenig. Mit dem Kauf des Pausa-Areals wurde die Stadt Eigentümerin der Textil-Sammlungen, die teilweise in einem schlechten Zustand waren. Dank der Förderung aus Kultur- und Denkmalschutz-Töpfen konnten der Bestand gesichert und inventarisiert werden. Die Bilanz: Bisher sind mehr als 88.000 Stoff-Designs, 13.500 Entwürfe und 735 Musterbücher aus mehr als 100Jahren Pausa-Geschichte erfasst. Und die Sichtung geht weiter. Das bedeutet: Um die Masse an Material unterzubringen, müssen in das Kesselhaus mehrere Ebenen eingezogen werden, die stabil genug sind, um die Archivierungssysteme zu tragen. Diese an der Glasfront zu befestigen, ist nicht möglich.

Deshalb muss zumindest eine neue Wand ins Kesselhaus eingebaut werden. Daneben muss ein Fachmann klären, wie die Stoffe optimal archiviert werden. Gewicht, Licht, Klima, alles muss bedacht werden. Und wo soll der Eingang sein? Für Martin Gönner ist klar: »Der kann nicht in die Glasfassade eingebaut werden, sondern muss zum Löwensteinplatz hin sein. Alle Funktionen hier sollen den Platz beleben.« Dort gibt es neben dem Streuobst-Zentrum einen Bereich des Werkstatthauses, der noch nicht saniert ist. Allerdings wird er derzeit vom Café als Lager genutzt. »Das können wir dem Café, auf das wir so stolz sind, nicht einfach wegnehmen.« Und dann ist da noch der Schornstein auf der Rückseite. Ob der erhalten werden kann, lasse sich noch nicht sagen: »Wir haben versucht, uns ein Bild vom Zustand zu machen, haben auch eine Drohne eingesetzt. Aber die ist im Schornstein abgestürzt.«

Ein Teil läuft privat

Mit dem Umbau des alten Kesselhauses in ein modernes Archiv hat die Stadt also genug zu tun und genug zu investieren. Mehr ist nicht möglich. Allerdings warten noch mehr Gebäude auf ihre Sanierung: die denkmalgeschützte Bogenhalle, die bisher oft für Theateraufführungen genutzt wird, daneben das ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Verwaltungsgebäude, in dem die Jugendmusikschule untergekommen ist, sowie jenseits der Richard-Burkhardt-Straße das Hochhaus, in dem Geflüchtete untergebracht sind und das nicht geschützt ist. Für diese drei Gebäude mit insgesamt 14.000 Quadatmetern Nutzfläche will die Stadt einen Vertrag mit einem privaten Projektentwickler abschließen, der auch eine Kaufoption beinhaltet.

Was der daraus macht, ist noch offen. Möglichkeiten, sagt Martin Gönner, gibt es viele, etwa gesundheitliche oder wissenschaftliche Einrichtungen. Aber es darf nichts Negatives für das Ensemble sein. Noch hält sich der Projektentwickler bedeckt, möchte nicht öffentlich genannt werden. Aber der Baubürgermeister ist optimistisch: »Er hat großes Interesse an dem Pausa-Projekt und er hat viel Erfahrung bei der Entwicklung von Gewerbebrachen.« (GEA)