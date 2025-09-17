Die Mössinger Bürgerstiftung feiert am Sonntag ihr zehnjähriges Bestehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Natürlich war es reiner Zufall. Dass pünktlich zum Beginn des Gesprächs über die Arbeit der Bürgerstiftung und das große Familienfest zum zehnten Geburtstag die Handys schrillten, lag einzig und allein an der Terminüberschneidung mit dem um 11 Uhr ausgelösten Alarm am bundesweiten Notfalltag. Ein Notfall aber ist die Mössinger Bürgerstiftung nicht, ganz im Gegenteil. Fast zehn Jahre nach ihrer Gründung am 15. Dezember 2015 steht sie glänzend da: aktiv, kreativ und finanziell gut gepolstert. Deshalb feiert sie ihren runden Geburtstag etwas vorgezogen am Sonntag, 21. September, mit einem »Tag der Bürgerstiftung« als großes Familienfest auf dem Löwensteinplatz.

Rund 120 Aktive engagieren sich derzeit in verschiedenen Projekten der Stiftung - ein starkes Fundament. »Etwas anzufangen ist einfach, aber es dann auch nachhaltig durchzuführen, ist schwierig. Es gibt bei uns aber immer wieder Nachrücker, wenn jemand ausscheidet, sodass die Stabilität der Organisation gewahrt ist«, versichert Volker Gurski, der im vergangenen Jahr Dieter Neth als Vorsitzendem nachgefolgt ist.

Programm von 11 bis 17 Uhr

Grund genug also zum Feiern. Um 11 Uhr geht es los auf dem Löwensteinplatz, und gleich der erste Programmpunkt ist den Veranstaltern ein wichtiges Anliegen: die Vergabe des Mössinger Jugendpreises. Oder genauer: der Jugendpreise, denn fünf Projekte werden ausgezeichnet. Danach wird bis 17 Uhr gefeiert mit einem Programm und Angeboten für Jung und Alt.

Um 12 Uhr spielen die Saxophonics bei einer Jazz-Matinee, von 13 Uhr an präsentiert die Chorgemeinschaft Mössingen Rock- und Pop-Songs mit anschließendem offenen Singen. Tanzgruppen des TV Belsen treten von 14.30 Uhr an auf, und um 15.30 Uhr folgt Christof Altmann mit seinem neuen Programm »Warum ist die Banane krumm?«. Daneben gibt es eine Hüpfburg und eine Schmink-Station für Kinder sowie Info-Stände, an denen sich Projekte der Bürgerstiftung vorstellen, natürlich auch mit dem Ziel, neue Stifter zu gewinnen.

Kapital fast vervierfacht

Eine lange Werbephase, erinnert sich Gründungsmitglied Dieter Neth, ging der Entstehung der Bürgerstiftung voraus. Am 15. Dezember 2015 schließlich überreichte der damalige Regierungspräsident Jörg Schmidt den Mössingern die Gründungsurkunde: 101 Stifterinnen und Stifter hatten das notwendige Startkapital von 100.000 Euro eingebracht, das bis heute auf rund 460.000 Euro angewachsen ist. Eine der treibenden Kräfte war Dr. Günther Georg Kinzel, der dann auch zum ersten Vorsitzenden der Stiftung gewählt wurde. Zu diesem Zeitpunkt, so Neth, waren die ersten Projekte schon in Vorbereitung: das Diner en blanc und die Gymnastik im Grünen. Ein wichtiger Grundsatz: »Wir waren immer darauf bedacht, alle Ortsteile einzubinden.«

Es war die Zeit, in der im Steinlachtal etliche Bürgerstiftungen gegründet wurden, etwa in Gomaringen oder in Dußlingen. Ein Ausgangspunkt war oft die Frage, wie ein Bürgerauto organisatorisch abgesichert werden kann. In Mössingen ist seit 2017 das dritte Fahrzeug unterwegs, das mittlerweile pro Jahr um die 20.000 Kilometer im Stadtgebiet zurücklegt.

Stiftung wird zur Projekt-Retterin

»Damals«, erklärt Volker Gurski, »hat sich aber auch schon angedeutet, dass die Kommune nicht alles tragen kann, was für Bürger interessant ist und die Stadt lebenswert macht.« Dazu hat die Bürgerstiftung in den zehn Jahren ihres Bestehens einiges beigetragen. Neben dem Jugendpreis und dem Bürgerauto, dem Diner en blanc und der Gymnastik im Grünen sind das unter anderem die Lichtstube, der Opernabend oder das XMAS-Glühen vor Weihnachten. »Wir haben auch einige Projekte gerettet«, sagt Gurski, etwa den Herbstball, den die Stiftung von der Stadt übernommen hat, oder den »Urlaub ohne Koffer« von der Diakoniestation. Neben eigenen Projekten unterstützt die Stiftung auch andere gemeinnützige Einrichtungen in der Stadt.

Das jüngste Projekt sind Lesepatenschaften, bei denen im Moment 33 Paten etwa 40 Kinder aus allen Grundschulen der Stadt beim Lesenlernen unterstützen. Ein Mal in der Woche, berichtet Vorstandsassistent Lutz Gisbert, treffen sich die Mentoren mit ihren »Patenkindern«, um bei diesen in einer nicht unterrichtsspezifischen Form die Lust am Lesen zu wecken.

Übrigens: Beim Familienfest am Sonntag gibt es eine Schnitzeljagd mit tollen Preisen. »Wer gewinnen will, muss sich aber mit der Bürgerstiftung beschäftigen«, sagt Lutz Gisbert. »Sonst ist die Lösung nicht zu finden.« (GEA)