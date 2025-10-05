Die Gruppe Kidical Mass veranstaltete eine Rad-Demo durch die Härten-Dörfer

Die Radwege auf den Härten sollen sicher werden. Hier bewegt sich die Gruppe aus Jettenburg heraus, auf die gefährliche S-Kurve nach Kusterdingen zu.

KUSTERDINGEN. Die Radwege um Kusterdingen sollen noch sicherer werden. Das fordern die Organisation Kidical Mass, die Härtenliste, sowie der Arbeitskreis Mobilität der Initiative Klimaschutz Härten. In den vergangenen sechs Jahren veranstalteten sie je einmal eine Raddemo, die durch alle Ortsteile Kusterdingens führte. Für 2024 stimmt das nicht ganz, so Organisator Martin Glora: »Letztes Jahr haben wir uns der Großdemonstration von Reutlingen nach Tübingen angeschlossen«, rund 5000 Radlerinnen und Radler nahmen daran teil.

Am Sonntag waren die radelnden Demonstranten von den Härten unter sich: Über 30 Radlerinnen und Radler, darunter einige Kinder, aus allen Kusterdinger Ortsteilen. Treffpunkt: Der Kindergarten in Mähringen. Denn: »Mit dem Rad kommt man von da direkt nach Immenhausen. Autos müssen außen herum fahren. Das ist fast ein Kilometer mehr Strecke«, sagte Martin Glora.

Einiges ist besser geworden

Außerdem lasse sich von dort aus gut erkennen, was sich innerhalb der vergangenen sechs Jahre in Kusterdingen und seinen Teilorten zugunsten der Radfahrer getan hat: So sieht man beispielsweise vom Mähringer Kindergarten den Radler-Abzweig von der Kreisstraße kurz hinter dem Ortsschild von Immenhausen, der gegenüber der Härtenschule in Mähringen wieder auf die Straße einfädelt.

Zu Beginn rief Glora die einzelnen Ortsteile auf, deren Vertreter antworteten mit einem lauten »Aufs Rad!« Dass am Sonntag deutlich weniger Leute mitradeln wollten, als in den vergangenen Jahren, lag eindeutig am Wetter. Gestern waren so gut wie alle in Regencapes unterwegs, die zudem zumeist so leuchtend bunt waren, dass Kinder und Erwachsene auf ihren Drahteseln schon von weitem gut zu erkennen waren. Dazu fungierte die Polizei als Geleitschutz, mit Fahrzeugen vor und hinter der Fahrradkolonne.

Gefährliche S-Kurve zwischen Kusterdingen und Jettenburg

Diese setzte sich gegen Viertel nach zwei in Bewegung und befuhr zunächst die Verbindungsstraße zwischen Mähringen und Jettenburg, durchfuhr den Ort und bog dann in Richtung Kusterdingen ab. Auf der schmalen Straße zwischen diesen beiden Orten befindet sich eine S-Kurve. »Hier wollen viele Jettenburger Eltern ihre Kinder nicht fahren lassen, obwohl es die kürzeste und schnellste Verbindung zur Grundschule in Kusterdingen ist«, sagte Glora und nannte den Grund: »Unvernünftige Autofahrer!«

Er selbst sei hier, auf einem Roller unterwegs, von einem Auto überholt worden, das mit gut 80 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei. Überholen ist auf dieser Straße, so eine Sache. Die Straße ist nicht nur schmal, die geschotterten Ränder liegen etwas tiefer als die Asphaltpiste. Und in der S-Kurve stellen manche Fahrer ihre Fahrzeuge ab. Das sei regelmäßig so, bestätigten andere Teilnehmer der Rad-Demo.

Fahrradstraße oder Sperrung für Autos

Um die Sicherheit für Radfahrer auf dieser Strecke zu verbessern, gebe es zwei Möglichkeiten, sagte Glora. Zum einen könne man die Geschwindigkeit für motorbetriebene Fahrzeuge begrenzen. Zum anderen wäre es durchaus möglich, die Verbindung zwischen den beiden Orten zur Fahrradstraße zu deklarieren, den Radlern also Vorrecht zu garantieren und gegebenenfalls für Autos komplett zu sperren. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es ein paar Beispiele dafür, in Baden-Württemberg gebe es Vergleichbares noch nicht.

Der Tross setzte seinen Weg durch Kusterdingen fort und steuerte auf zwei weitere neuralgische Punkte zu, die den Radlern auf den Härten Sorgen machen: Auf dem Weg am Waldrand nach Wankheim, beim Funkturm und beim jüdischen Friedhof, führen Straßen von Tübingen herauf. Das könnten perfekte Radwege sein. Aber auch diese Straßen werden viel von Autos frequentiert. Auch für diese Stellen des Härten-Radwegs fordert die Initiative um Martin Glora bessere Lösungen.

Abkürzung wegen des Wetters

Aufgrund der Wetterbedingungen ließ die Gruppe eine für Radfahrer gefährlich erscheinende Strecke in Wankheim aus und steuerte stattdessen direkt auf die Wankheimer Hütte zu. Dort gab es Rote Würste und genug zu trinken. Und etwas Schutz vor dem Regen hatten sie alle dann doch auch nötig. (GEA)