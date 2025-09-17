Der umbrisch-provenzalische Markt in Tübingen ist eröffnet

Das hat Tradition: Immer um 13 Uhr eröffnet Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Mitte) zusammen mit Stephan Braun (links) vom Tübinger HGV den umbrisch-provenzalischen Markt. Mit dabei war dieses Mal Frederico Phellas (rechts) aus Perugia.

TÜBINGEN. Sobald Gärtner Gerhard Kehrer seinen leuchtend blauen Artischockenturm auf dem Tübinger Marktplatz aufgebaut hat, ist es wieder soweit: In die Tübinger Altstadtgassen zieht südliches Leben ein. Dieses Mal verspricht auch das Wetter mitzumachen. Sonnenschein und warme Temperaturen sind während des umbrisch-provenzalischen Marktes vorhergesagt. Im vergangenen Jahr musste der Tübinger Handel- und Gewerbeverein (HGV) noch Glühwein ausschenken, um das Publikum bei Laune zu halten.

»Der Spätsommer kehrt zurück mit unseren italienischen und französischen Gästen«, freute sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer bei der Markteröffnung am Mittwoch. Damit wird wohl sein Plan aufgehen, gegen 23 Uhr in einer lauen Nacht durch die Gassen zu schlendern und in aller Ruhe ein Gläschen Wein zu trinken.

Kurz nach der Eröffnung des umbrisch-provenzalischen Marktes waren die Altstadtgassen in Tübingen schon voll. Foto: Irmgard Walderich Kurz nach der Eröffnung des umbrisch-provenzalischen Marktes waren die Altstadtgassen in Tübingen schon voll. Foto: Irmgard Walderich

Die Marktöffnungszeiten lassen das jedenfalls locker zu. Abgesehen vom Sonntag ist die Marktgastronomie jeden Tag bis 1 Uhr geöffnet. Die Verkaufsstände schließen um 22 Uhr. 15 Händler aus Italien und 21 Händler aus Südfrankreich beschicken in diesem Jahr den Markt. Dazu kommen noch weitere Stände von Tübinger Händler. Geöffnet ist der Markt täglich ab 10 Uhr. Am Samstag gibt es von 10 bis 16 Uhr ein Kinderfest im Innenhof des Bürgerheims. Altstadtführungen und Stocherkahnfahrten stehen ebenfalls auf dem Programm des Marktes. Am Sonntag wird es dann wieder kurzfristig eng in den Gassen, wenn der Tübinger Stadtlauf durch den Markt führt. Die Läden haben an diesem Tag verkaufsoffenen Sonntag.

Braun verwies auf die derzeit große Attraktivität Tübingens. »Viele wollen hierherkommen und ihre Botschaften loswerden. Auch manche, die wir gar nicht hier haben wollen«, sagte das HGV-Vorstandsmitglied in Anspielung auf das jüngste Podium mit Palmer und dem AfD-Abgeordneten Markus Frohnmaier. »Sie sehen, wenn es um die Tübinger Altstadt und ihren Handel geht, bin ich zu allem bereit«, antwortete ihm Palmer. Für Frederico Phellas, Stadtrat in Umbrien, ist der Markt nicht nur ein Verkaufserlebnis, sondern eine wichtige Möglichkeit, die Partnerschaft zu Tübingen weiter zu vertiefen. (GEA)