Critical Mass mahnt für Mössingen besseren Fahrradverkehr an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zusammen durch die Stadt Mössingen radeln – für die Bewegung Critical Mass war es das vorerst. Letzten Freitag versammelten sich noch einmal rund 50 Teilnehmer auf dem Mössinger Jakob-Stotz-Platz um an der bundesweiten Initiative »Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit« zu beteiligen. Für die Stadt Mössingen fordert Critical Mass besseren Radverkehr als klimafreundliche Alternative zur Blechlawine aus motorbetriebenen Fahrzeugen.

Der Ausbau des Radnetzes solle im Haushalt mit einem Budget ausgestattet und in einem bürgerschaftlichen Dialog umgesetzt werden, fordern die Vertreter der Initiative. In Mössingen sei es an der Zeit, das Fahrrad mehr ins Bewusstsein des Öffentlichen Nahverkehrs zu holen, mehr Raum zu gewinnen und für sicheres und entspanntes Fahrradfahren in der Stadt zu sorgen. Das Fahrrad solle täglich genutzt werden: Als Transportmittel zur Arbeit, in die Schule und zum Einkaufen. Dies forderte die Initiative in einem offenen Brief an Mössingens Oberbürgermeister Michael Bulander und an den Gemeinderat der Stadt.

4 Jahre lang war die Critical Mass aktiv und machte sich fürs Radfahren in Mössingen stark. Am Freitag machten sich rund 50 Radler aus der Region auf zur vorerst letzten Tour der Initiative durch Mössingen. Die Mitglieder wollen sich jedoch weiterhin dem Radverkehr als Teil des allgemeinen Verkehrs und als klimaschonende Mobilität in Mössingen aktiv und mit Nachdruck annehmen. (GEA)