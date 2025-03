Comedian Teddy genervt über falsche Nennung seiner Heimatstadt Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Comedian Teddy versteht wohl keinen Spaß, wenn es ums Schwabenländle geht. Als in der TV-Sendung »Wer stiehlt mir die Show?« seine Heimatstadt nicht mit richtigem Namen genannt wurde, konnte er seinen Ohren kaum trauen. »Du kommst aus Mösslingen«, sagte Moderator Joko Winterscheidt nichts ahnend, wie daneben er lag. »Wie hast du es genannt?«, fragte der Komiker und stand völlig verblüfft auf, so als wäre eben eine Welt zusammengebrochen. »Heißt es Möslingen?«, wollte Winterscheidt wissen und machte die Sache so bestimmt nicht besser. »Nicht Mösslingen, Mössingen, du hast einfach eine Stadt erfunden«, korrigierte ihn Teddy. »Das ist mir wohl misslungen«, gab der Moderator zu und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.

»Ist jemand aus Mössingen, Gomaringen, Tübingen, Hechingen, Bodelshausen hier?«, fragte der Mössinger das Publikum, mit der Hoffnung einen Verbündeten zu finden. Doch niemand meldete sich. Stattdessen verriet die Düsseldorfer Schauspielerin Heike Makatsch, dass sie die Schwaben sympathisch finde.»Ich liebe es, zu schwäbeln. Ich habe es gelernt, als ich Margarete Steiff gespielt habe, aber es ist schon lange her.«

Die Stadt Mössingen nimmt es gelassen

Doch ein Fehler kommt selten allein. Als wäre das nicht genug, trat auch die ProSieben-Sendung »taff« in ein paar Fettnäpfchen in Bezug auf Mössingen. In einem Beitrag wurde die Nennung des falschen Stadtnamens thematisiert, mit der Absicht, die Zuschauer aufzuklären. Doch das lief leider schief, denn das Stadtwappen wurde abgeschnitten gezeigt. »Wo habt ihr denn dieses quadratische Wappen her?«, schrieb die Stadt Mössingen auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie den TV-Beitrag kommentierte. Außerdem wurde im Fernsehen eine Stadtaufnahme von oben gezeigt, die angeblich Mössingen zeigen sollte, doch stattdessen war Ofterdingen zu sehen.

Die Stadt Mössingen nahm das alles gelassen: »Wir wussten noch nicht, dass wir Ofterdingen eingemeindet haben, aber wir freuen uns, wenn auch unsere Nachbarn etwas mediale Präsenz genießen dürfen. Liebes Team von ProSieben, wir nehmen es euch nicht übel, dass ihr unsere Nachbargemeinde von oben gezeigt habt – wir sind uns schließlich sehr nah!« (GEA)