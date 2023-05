Busfahrer-Warnstreik in Tübingen bis Freitag verlängert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Gewerkschaft Verdi hat die am Donnerstag, 25. Mai, laufende dritte Warnstreikrunde um einen Tag verlängert. Auch am Freitag, 26. Mai, steht der ÖPNV in Tübingen still. Somit ist auch am Freitag erneut der Schüler- und Berufsverkehr betroffen. Es finden weder SAM-Fahrten, die von TüBus beauftragt werden, statt, noch fahren in den Nächten von Donnerstag bis Samstag die Nachtbusse.

Über mögliche Ausfälle auf überregionalen Buslinien liegen keine konkreten Informationen vor. Da allerdings auch Busunternehmen zum Streik aufgerufen sind, die Fahrten im Umkreis von Tübingen durchführen, sollten Fahrgäste damit rechnen, dass am Donnerstag auch bei den Regionalbuslinien Fahrtausfälle vorkommen können. Fahrgäste können sich im Internet auf den TüBus-Seiten über die aktuelle Situation und Details des Notfahrplans informieren. (pm)