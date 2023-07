Brand bei Tübinger Firma Möck: Fing Elektroschrott Feuer?

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Polizei und Feuerwehr musste am Sonntagvormittag zu einem Einsatz in die Reutlinger Straße in Tübingen ausrücken. Wie Matthias Lernhart, Polizeiführer vom Dienst bei der Reutlinger Polizei, auf GEA-Anfrage bestätigt, hat es auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Möck gebrannt. Die Firma habe den Notruf gegen 10:37 Uhr abgesetzt, rund eine Stunde später sei das Feuer schon gelöscht gewesen. Zur Brandursache liegen laut Lenhart noch keine genauen Informationen vor, »vermutlich hat Elektroschrott Feuer gefangen«. Welcher Schaden dabei entstanden ist, sei noch unbekannt. Die gute Nachricht: »Verletzt wurde niemand.« (ege)