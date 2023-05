Baustelle sorgt für kilometerlange Staus in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Autofahrer, die in Tübingen auf der B28 in Richtung Rottenburg unterwegs sind, müssen gerade viel Geduld haben. Denn an der Blauen Brücke wird gerade gebaut. Diese Baustelle »ragt« seit Dienstag in die zweispurige Bundesstraße hinein. Absperrbaken schaffen einen Fußgängerweg direkt auf der Fahrspur, auf der sonst Autos unterwegs sind. Und das in unmittelbarer Nähe der großen Fußgängerbrücke, die über die vierspurige B28 führt. Resultat: Der Verkehr staut sich davor bis auf die B27 und auf der B28 zurück bis fast nach Jettenburg.

Bauarbeiten dauern noch mehrere Tage

Entspannung beim innerstädtischen Durchgangsverkehr ist vorerst nicht in Sicht. Die Stadtverwaltung Tübingen teilte auf Anfrage des GEA mit: »Damit die Bauarbeiten auf der Blauen Brücke schneller voranschreiten können, ist die B28 auf Höhe der Blauen Brücke bis Mittwoch, 17. Mai, nur einspurig befahrbar.« Das bedeutet: Die Verkehrsstaus sind noch etwa eine Woche lang vorprogrammiert.

Auf Nachfrage hieß es aus dem Rathaus: »Die Entscheidung, der B28 eine Richtungsfahrbahn für die Fußgänger zu nehmen, ist zähneknirschend gefallen. Es gab leider keine andere Lösung.« Begründet wird der Fußgängerweg auf der Fahrbahn so: »Für Fußgänger ist auf der gesperrten rechten Spur ein Gehweg eingerichtet, damit sie vom Fußgängerüberweg sicher in Richtung Hotel Ibis gelangen.«

Mehrere Bauarbeiten laufen parallel

Gleichzeitig versprechen die Planer, die Behinderung für den Verkehr so kurzfristig wie möglich zu halten. Hauptgrund für die Baustelle sei, dass die blaue Brücke derzeit eine neue Asphaltdecke bekommt. Doch direkt daneben läuft bekanntlich auch der Bau der neuen Brücke über die Steinlach. Dazu heißt es: »Derzeit laufen mehrere Arbeiten parallel: Auf der Blauen Brücke wird gefräst, der neue Radweg vor dem Blauen Turm und die Bismarckstraße werden asphaltiert, der Gehweg vor dem Blauen Turm wird hell gepflastert, die Ampeln an drei Kreuzungen werden installiert und programmiert und es finden Markierungsarbeiten auf der ganzen Strecke statt.«

Der weitere Verlauf der Bauarbeiten hänge auch vom Wetter ab, doch voraussichtlich soll die B28 in Richtung Rottenburg ab Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt) wieder zweispurig befahrbar sein. (GEA)