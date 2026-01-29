Bürgermeisterwahl: Jens Deichmann ist dritter Bewerber in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Die Härtengemeinde hat einen dritten Bewerber um das Amt des Bürgermeisters. Und Jens Deichmann muss nicht mehr ins Kusterdinger Rathaus einziehen - dort ist der 35-Jährige bereits amtierendes Mitglied des Gemeinderates und Fraktionsvorsitzender der gemeinsamen Fraktion aus CDU, SPD und Neuer Liste. Deichmann, der auch Vorsitzender der CDU Kusterdingen ist, möchte dabei im Gemeinderat keine Parteipolitik betreiben. »Mir geht es darum, Brücken zu bauen und gemeinsame Lösungen zu finden«, erklärt Deichmann. »Dabei will ich die gesamte Einwohnerschaft einbeziehen - Junge wie Alte, alle sollen eingebunden werden.«

Der 35-Jährige ist nach Marc Roth und Carsten Göhner bereits der dritte Bewerber um das Bürgermeisteramt in Kusterdingen. Deichmann ist Kriminalbeamter und zweifacher Vater. »Mit Kindern im Alter von vier und sechs Jahren war es mir wichtig, dass meine Familie diesen Schritt mitträgt«, betont Deichmann im Hinblick auf seine Kandidatur. Und weiter: »Ich bin als Sohn eines ehrenamtlichen Bürgermeisters in Herschbach im Westerwald aufgewachsen und habe erlebt, was kommunale Verantwortung bedeutet.« Verantwortung übernimmt Deichmann in der Härtengemeinde bereits in vielfältiger Weise: Als Gemeinderat, als CDU-Vorsitzender und als Angehöriger der Abteilung Wankheim der Freiwilligen Feuerwehr.

Gute Rahmenbedingungen für Bildung und eine verlässliche Kinderbetreuung, eine moderne und leistungsfähige Verwaltung sowie eine aktive Unterstützungsrolle der Gemeinde für die lokale Wirtschaft nennt der 35-Jährige als seine Ziele für die Härtengemeinde. Darüber hinaus möchte er die Aufmerksamkeit des Wahlkampfs bewusst nutzen, um ein Thema voranzubringen, das ihm am Herzen liegt: Die stärkere Beteiligung junger Menschen, etwa durch die Initiierung eines Jugendgemeinderats. (GEA)