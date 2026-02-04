Auch Nehren stimmt für Investor Schöller SI

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung machten die Gegner des projektierten Windparks im Wald zwischen Gomaringen, Mössingen und Nehren nochmals mobil. So verteilte die Nehrener Ortsgruppe des Naturschutzbundes um den Vorsitzenden Thomas Klett eine Stellungnahme, die den geplanten Waldstandort als »nicht geeignet« ansieht. Handele es sich doch um einen »ökologisch hochwertigen, strukturreichen Wald« mit zahlreichen windkraftsensiblen Arten wie etwa Amphibien, dem Rotmilan und Fledermäusen. Auch seien die Pufferzonen zu FFH-Schutzgebieten (Flora-Fauna-Habitat) »nicht ausreichend dimensioniert«. Der notwendige Ausbau der Windenergie sollte daher »auf konfliktärmere, bereits vorbelastete Standorte« konzentriert werden, so die Forderung der NABU-Gruppe.

Artenschutz-Gutachten steht noch aus

Direkt ging in der anschließenden Gemeinderatssitzung niemand auf diese Stellungnahme ein. Doch Bürgermeister Egon Betz machte deutlich, dass im Zuge der Erstellung der Vorrangflächen für Windenergie durch den Regionalverband bereits viele Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht worden seien. »Was noch fehlt, ist der Artenschutz am konkreten Windkraftstandort«, erklärte Betz. Um ebendiese Standorte zu finden, sei nun ein Vertrag mit einem Investor notwendig. Schließlich würden die notwendigen Gutachten und Windmessungen rund 500.000 Euro kosten. Außerdem sprach sich Betz dagegen aus, Windenergie nur aus Norddeutschland zu beziehen. Die Energieverluste auf der Strecke seien hoch, Betz plädierte ohnehin für eine dezentrale Energieversorgung, die man nicht nur anderen aufbürden könne.

Anhand eines nichtöffentlichen Kriterienkataloges hatte sich Nehren gemeinsam mit Gomaringen und Mössingen auf den Weg macht, einen geeigneten Investor für den möglichen Windpark zu suchen. »Wir empfehlen nun, der Reutlinger Schöller SI den Zuschlag zu geben«, sagte Betz den Tagesordnungspunkt einleitend in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Räte in Gomaringen und Mössingen hatten dem bereits zugestimmt (wir berichteten).

Das weitere Verfahren Mit dem grünen Licht der drei Gemeinderäte in Gomaringen, Mössingen und Nehren kann sich der ausgesuchte Investor Schöller SI vertraglich zusichern lassen, als einziger Windkraftanlagen in dem betroffenen Gebiet »RT-TÜ-02« realisieren zu dürfen. Mit dieser Zusicherung wird das Reutlinger Unternehmen nun zunächst rund 500.000 Euro investieren, um die Gebiete gutachterlich und mit Windmessungen zu überprüfen, erklärte Nehrens Bürgermeister Egon Betz. Aus diesen Daten kann die Schöller SI dann einen konkreten Plan für den Windpark vorlegen. Über diesen müssen dann die Gemeinderäte in einem weiteren Schritt entscheiden. Erst dann könnten tatsächlich Windräder gebaut werden. (ath)

Im Nehrener Rat entbrannte nun - entgegen den Sitzungen in Gomaringen und Mössingen - eine Diskussion, inwiefern die Gremien an die Ergebnisse gebunden seien, die Schöller SI bei seinen Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit des Windparks präsentieren würde. »Wenn wir jetzt unterschreiben, haben wir nichts mehr in der Hand. Wenn Schöller am Ende sechs Windräder bauen wil, dann baut er sechs«, befürchtete Gerd Klett (FWV). Auch Andreas Neuscheler (CDU) sprach von einem »komischen Bauchgefühl angesichts dieser Eigendynamik«. Tanja Schmidt (SPD) widersprach. Im Hinblick auf die intensiven Vorgespräche berichtete sie von gewachsenem Vertrauen in den Investor, es sei eher unwahrscheinlich, dass am Ende sechs Windräder realisiert werden würden.

Zwei bis sechs Anlagen denkbar

»Die Obergrenze von sechs Windrädern wird eher nicht erreicht«, prognostizierte auch Bürgermeister Betz nach diesen nichtöffentlichen Gesprächen. Schließlich bewege man sich im Nehrener Forst an der Untergrenze der Windhöffigkeit, auch spreche die schwierige Topografie gegen so viele Anlagen. »Vielleicht sind am Ende auch nur zwei Windräder für den Entwickler wirtschaftlicher, weil der Investor dann kein eigenes Umspannwerk zu bauen braucht.«

Es bahnte sich eine Grundsatzdiskussion an. Jürgen Lauhoff (AL) sprach den wachsenden Energiebedarf der Gesellschaft an, Betz warb für die prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen von 200.000 Euro im Jahr. Thomas Nill (CDU) hielt mit einer seiner Meinung nach wachsenden Skepsis in der Bevölkerung dagegen, Karl-Heinz Nill (CDU) sprach vom »Neuland« der Windkraft. »Das Problem ist, wir haben mal A gesagt und müssen jetzt B sagen«, fasste Karl-Heinz Nill die Lage zusammen. Schließlich hatte das Gremium 2025 in einem Grundsatzbeschluss für den Windpark gestimmt. Am Ende stimmte auch das Nehrener Gremium mehrheitlich für den Vertrag mit der Schöller SI. »Beim nächsten Mal kommt es dann zum Schwur«, betonte Betz. Dann, wenn Schöller konkrete Planungen für die Windräder vorlegt. (GEA)